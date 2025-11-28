手滑網購一棟房！「資生堂千金」公開建案圖：未來4年要拼命賺錢

娛樂中心／蔡佩伶報導

李宓婚後育有5個小孩，家庭生活美滿。（圖／翻攝自李宓IG）

藝人李宓因為父親是台灣資生堂集團前董事長，而被封為「資生堂千金」，婚後她也升格為5寶媽，家庭生活過得相當幸福美滿。今（28日）李宓無預警在社群中拋出震撼彈，表示手滑買了一棟房，消息掀起大家的關注。

李宓今（28日）她貼出一張建案的示意圖，稱自己不小心手滑，「網購了一間阿拉伯房子」，還標記當地首都「阿布達比」，同時提到預計會在2029年交屋，直喊未來4年「要拼命賺錢了」，展現驚人消費力。

其實，李宓升格當5寶媽後，身材維持得很好，之前也大方曬出穿比基尼的模樣，讓人頻頻追問「怎麼瘦的」，而近日她則分享帶三個小孩前往遊樂園玩耍的紀錄影片，豐富的行程讓全家都玩到嗨翻。

李宓透露手滑買了一棟房。（圖／翻攝自李宓IG）

