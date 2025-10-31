手癢！遊客手掌卡「恐龍」嘴 館方無奈破壞解救

中國廣東廣州一名遊客，在逛博物館時竟然將手直接插入一隻恐龍模型的嘴裡，結果把模型用壞。（圖／翻攝自@ DV现场 抖音）





中國廣東廣州一名遊客因為一時好奇手癢，在逛博物館時竟然將手越過紅線，直接插入一隻恐龍模型的嘴裡，結果把模型用壞，整個手掌就卡在恐龍的嘴巴裡動彈不得，館方為了解救遊客，只好將模型強行破壞。

一名遊客走到展台旁，伸出右手越過紅線直接將手放進恐龍模型的嘴巴裡，可以看到這名遊客還疑似不斷用力按壓，沒想到就拔不出來。

當事博物館副館長王盈：「他手是在長期壓迫這個結構之後，這個結構直接抱死，所以把他的手鎖住在了這個竊蛋龍的嘴部，因為他破壞了整個機械的結構，後來判斷只能用暴力破壞它表面的皮膚，切割它（模型）裡面的鐵架，硬掰把它掰開。」

事發廣東廣州一座自然科學博物館內，這名遊客單手卡在竊蛋龍的嘴裡動彈不得，為了救出遊客的手館方研判只好犧牲這隻竊蛋龍，強行破壞模型下巴，經過20多分鐘救援遊客手掌才順利脫困。

當事博物館副館長王盈：「目前是沒有辦法像以前一樣來活動的。」

就因為這名遊客自己好奇手癢，害得這隻竊蛋龍被毀容，館方也呼籲遊客要文明觀賞，不要隨意觸碰，在江蘇連雲港也有遊客好奇撿起地上的板栗殼，沒想到被指控涉嫌偷竊。

當事遊客：「由於第一次見帶殼的板栗，隨後撿起個殼看了一下，老闆娘衝出來吼我們，說我們偷盜。」

沒想到，一個動作讓景點裡的民宿老闆娘認為，遊客疑似想偷板栗，最後還鬧到拿出高壓水槍攻擊遊客。

當事遊客：「對方老闆娘開始用洗車的高壓水槍，對著我媽和外婆的臉開始噴，我媽上去推她手臂問她幹什麼，她順勢倒下打滾。」

一個小動作引發遊客和民宿業者大亂鬥，雙方爆發推擠鬧到警方到場協調，遊客無奈賠償300元人民幣，無奈強調自己是在害怕委屈中和解。

