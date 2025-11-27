手織暖流送花蓮弱勢長者 編織同好歲末寒冬傳愛

歲末隆冬，意難忘禮品董事長羅源禎和黃惠蘭伉儷親送光復災區，為災區鄉親和弱勢者注入一股暖流。(花蓮老家提供)

記者林中行／花蓮報導

歲末隆冬，意難忘禮品黃惠蘭老師偕同來自全台同好，在寒流前集結各式手織品暖送社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會弱勢長者，另外，近千件手織作品由羅源禎董事長和黃惠蘭老師伉儷親送至光復災區，為災區鄉親和弱勢者注入一股暖流。

黃惠蘭表示，去年０四０三大地震結束不到一年又逢光復洪災，花蓮需要更多的力量和關懷，她從二００八年起開始集結全國手織愛好者一起做愛心，今年繼續接力。

黃惠蘭指出，每年由她提供線材給全台織友，織友們憑藉個人技藝並利用零碎時間，一針一線編織出獨一無二充滿暖暖心意作品，再交由她代為轉送。

獨居在舊式旅館的徐爺爺表示，近日寒流來襲，感謝溫暖的毛衣毛帽，讓他冬天到外面上廁所時不怕著涼，此時此刻真的是最溫暖又實用的應景禮物。

老家執行長蔡智全表示，二年內花蓮經歷了０四０三地震和０九二三光復洪災，對花蓮和老家都造成相當艱鉅的影響，但老家不缺席，除了會內各案照顧外更持續投入天災救助工作，希望為災民鄉新帶來更多正向力量。

蔡智全指出，協會每年有近六百戶個案，歲末除了送物資禮金和年菜，愛心織品也跟著社工上山下海，一一親送給每一位無依的弱勢獨老；今年關懷的腳步也會擴及到光復，募集中的愛心年菜也期待各界給後山福利邊緣弱勢長者和獨老最大支持。