手繪解謎遊戲《As I Began to Dream》11月20日正式推出宣傳片搶先公開
印尼開發團隊 Strayflux 與新加坡發行商 Soft Source 欣喜宣布，手繪解謎遊戲 《As I Began to Dream》 將於 2025 年 11 月 20 日 全球推出！
關於《As I Began to Dream》
《As I Began to Dream》是一款精美手繪畫風的解謎遊戲，講述了一名小女孩穿越神秘夢境世界的旅程。靈感來自「悲傷的五個階段」，遊戲中的夢境世界反映了主角 Lily 面對失落的心路歷程。
拒絕（Denial）： 溫暖而熟悉的世界；
憤怒（Anger）： 充滿狂風和沙塵的荒漠；
討價還價（Bargaining）： 奇異且充滿計算意味的土地；
憂鬱（Depression）： 壓抑而沉重的氛圍；
接受（Acceptance）： 漫長而艱難，但最終迎來光明與希望。
玩家將穿越這些夢幻般的領域，探索 Lily 生活的具象化記憶，找回她失落的碎片，揭開她進入這片神秘靈境的原因，並幫助她找到內心的平靜與接受。
《As I Began to Dream》將於2025 年11 月20 日登陸Steam、Epic Games Store 和Nintendo Switch eShop！
解謎玩法：挑戰與創意並存
遊戲擁有獨特的觸覺解謎機制，玩家需要通過交換、旋轉和移動場景中的方塊來解決謎題，推進故事進展。結合物理機制，以及傳送門、敵人和陷阱等額外元素，遊戲為玩家帶來充滿策略性的挑戰，但同時保持友好的難度曲線，適合所有玩家體驗。
手繪美術風格：童書般的奇幻冒險
整個故事從孩子的視角展開，遊戲的畫面與設計深受童書啟發。廣闊而迷人的夢境世界充滿童年的奇妙與好奇心，旨在喚起玩家童年翻閱故事書時那種溫暖與希望的感覺。
沉浸式音樂體驗
由印尼作曲家 JabFina 創作的原聲音樂將帶領玩家進一步融入遊戲的夢境氛圍。伴隨著 Lily 的每一步探索，平靜而憂傷的旋律讓玩家感受到內心深處的觸動。遊戲總共包含超過37 首原創音樂曲目，提供完整的沉浸式體驗。
以上內容為廠商提供資料原文
