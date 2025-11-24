手肘外側疼痛不只是「網球肘」 微創關節鏡手術助會計師復原

陳重宇醫師表示，理學檢查及核磁共振發現患者肱骨外上髁炎，合併肘關節滑膜皺襞增生與軟骨軟化。（圖：仁愛長庚合作聯盟醫院提供）

一名35歲女會計師，日常工作長時間操作電腦與滑鼠，三年前開始出現手肘外側疼痛。且頻率逐漸升高，已經影響日常生活。她曾到多家診所就醫，被診斷為「網球肘」（肱骨外上髁炎），接受過物理治療、震波治療及局部類固醇注射等保守療法，雖能暫時緩解，但疼痛總是反覆發作，患者經醫師建議採用微創關節鏡手術，術後恢復良好，兩週後即可開始進行伸展訓練，三個月後疼痛幾乎完全消失。她開心地表示，終於不用再擔心手肘痛到拿不動東西！

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科陳重宇醫師表示，患者經理學檢查及核磁共振（MRI）後發現，除了肱骨外上髁炎外，還合併肘關節滑膜皺襞增生與軟骨軟化。這類結構性病因若僅以「網球肘」的治療方式處理，往往難以根治。

陳重宇醫師解釋，「網球肘」是最常見的手肘外側疼痛原因之一，主要由重複使用手腕伸展或抓握動作引起，造成肌腱慢性拉扯與微小撕裂，導致局部發炎與疼痛。常見症狀包括抓握無力、提重物時疼痛等。治療上，初期可透過休息、伸展運動、護具、物理治療控制症狀；若疼痛持續或反覆發作，可考慮震波治療或局部注射以促進修復。但如果經過六個月以上積極治療仍無改善，建議進一步評估是否有其他病因。

陳重宇醫師說，外側手肘疼痛並非全是「網球肘」，其他常見原因包括：韌帶或關節囊損傷、剝離性軟骨炎、骨刺或退化性關節炎、滑膜皺襞症候群（synovial plica syndrome）和神經壓迫性疼痛。針對手肘的結構性病因，微創關節鏡手術是一個安全且效果良好的選擇。以這名女會計師為例，手術透過關節鏡直接觀察肘關節內部結構，精準鬆解發炎的肌腱附著點，並清除增生的滑膜皺襞。手術僅需數個約1公分的小切口，創傷小、出血少，術後疼痛明顯減輕，復原速度快。陳醫師提醒，如果手肘疼痛經過6至12個月治療仍無改善，應及早尋求專科醫師檢查，找出病因，對症治療，才能真正改善生活品質。（張文祿報導）