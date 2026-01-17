手肘外側疼痛 不一定是網球肘

醫師陳重宇提醒，若手肘疼痛經過6～12個月治療仍無改善，應及早尋求專科醫師檢查。（記者陳金龍攝）

一名35歲會計師因工作長期操作電腦與滑鼠，3年前開始出現手肘外側疼痛，診斷為「網球肘」；但接受物理治療、震波治療及局部類固醇注射等保守療法疼痛仍反覆發生。安排理學檢查及核磁共振（MRI）檢查發現，除肱骨外上髁炎外，還合併肘關節滑膜皺襞增生與軟骨軟化；經健保有給付的微創關節鏡手術，2週後開始進行伸展訓練，3個月後疼痛完全消失。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師陳重宇指出，「網球肘」是最常見的手肘外側疼痛原因之一，主要由重複使用手腕伸展或抓握動作引起，造成肌腱慢性拉扯與微小撕裂，導致局部發炎與疼痛，常見症狀包括抓握無力、提重物時疼痛等。治療上，初期可透過休息、伸展運動、護具、物理治療控制症狀；若疼痛持續或反覆發作，可考慮震波治療或局部注射以促進修復。

陳重宇說，外側手肘疼痛並非全是「網球肘」，其他常見原因包括韌帶或關節囊損傷、剝離性軟骨炎、骨刺或退化性關節炎、滑膜皺襞症候群和神經壓迫性疼痛。針對手肘的結構性病因，微創關節鏡手術是一個安全且效果良好的選擇。

陳重宇提醒，民眾若手肘疼痛經過6～12個月治療仍無改善，應及早尋求專科醫師檢查。