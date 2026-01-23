手背又現大片瘀青! 川普親自解釋了 還說曾這樣做但「不喜歡那種感覺」

參加達沃斯論壇的美國總統川普，又被發現手背大面積瘀青。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 據美國《國會山報》《赫芬頓郵報》等媒體報導，美國總統川普當地時間 22 日在瑞士達沃斯參加美國主導的所謂加沙「和平委員會」簽約儀式時，被拍到左手手背出現一處新瘀青，與他之前右手手背的瘀青類似。

川普當日對此回應稱，他的手「撞到了桌子」，並將容易出現瘀青歸因於為保護心臟每日服用大劑量阿斯匹靈所產生的副作用。

《國會山報》稱，當被記者問及他的健康狀況時，川普在美國總統專機「空軍一號」上對記者說，「我非常好，他補充說 :「手撞到桌子上了。」

美國總統川普昨（22）在瑞士達沃斯舉行「和平委員會」簽署儀式，正式宣布成立「和平委員會」。 圖：達志影像/美聯社

「我想說，如果你愛惜你的心臟，就服用阿司匹林，但要是不想身上出現一點瘀青，就別服用阿斯匹靈。」川普繼續稱 : 「用大劑量阿斯匹靈，當你服用大劑量時，他們會告訴你，你會出現瘀青」。

此前，人們注意到，川普右手背部常年有瘀青，這一部位常被遮瑕膏遮蓋，有時還會貼上創可貼，他的腳踝也曾出現明顯腫脹。

美國《華爾街日報》 1日報導，川普在接受該報採訪時透露，自己手背出現大面積瘀青是因為「頻繁握手」以及「長期大劑量服用阿斯匹靈」。

川普的小腿部也曾腫脹，導致鞋子穿不太下。( 資料照片 ) 圖 : 翻攝自澎派新聞

據報導，川普每天服用阿斯匹靈的劑量為 325 毫克。按照美國梅奧診所說法，低劑量服用阿斯匹靈通常指每天 81 毫克。「他們說阿斯匹靈有助於稀釋血液，我可不想讓粘稠的血液流經我的心臟。」川普說。

白宮新聞秘書萊維特 2025 年 7 月曾證實，川普患有慢性靜脈功能不全，致其腿部出現腫脹。「這是一種常見病，尤其在 70 歲以上人群中更為普遍。」川普在採訪中表示，他曾短暫嘗試過穿彈力襪來緩解腳踝腫脹，但由於「不喜歡那種感覺」，最終放棄。

