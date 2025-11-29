手腕疼痛又僵硬？小心「媽媽手」找上門

【健康醫療網／編輯部整理】現代人時常敲打鍵盤、頻繁使用手機、擰拖把、扭毛巾，而感覺手腕處疼痛嗎？高雄榮總復健醫學部住院醫師黃鼎寰提醒，媽媽手已經不再是媽媽的專屬疾病，而是現代常見的文明病。因為手腕長時間的重複動作或過度使用感到疼痛及不適，進一步造成拇指肌腱發炎，導致工作效率下降、影響日常生活。

手腕易出現疼痛、僵硬感 「媽媽手」可自行簡單測試

媽媽手在醫學上稱為橈骨狹窄性肌腱滑膜囊炎，也稱為狄魁文氏症。主要因為過度使用，使大拇指的兩條肌腱（即伸拇短肌與外展拇長肌）與包裹這兩條肌腱的腱鞘因為使用過度而發炎、增厚，導致管道狹窄，使得患者在活動手腕或大拇指時在手腕拇指側出現疼痛、僵硬、無法使力，進一步擴散到拇指及前臂。

黃鼎寰醫師提到，媽媽手診斷方式包含「芬克爾斯坦」測試，是簡單的方法來判斷是否患有媽媽手。具體測試如下：將拇指彎曲到手掌內側，其他手指向下彎曲覆蓋拇指，將手腕向小指方向彎曲，若手腕靠拇指的位置感到疼痛，便可能是媽媽手。診斷主要根據臨床病史和理學檢查。如果這導致手腕拇指側疼痛，那就須留意並治療。

特定族群容易罹患媽媽手 以保守治療為主

黃鼎寰醫師提到，特定族群容易罹患媽媽手，包含五大類型。

家庭主婦：長期抱小孩、大力切菜、擰拖把或扭毛巾，經常使用到手腕的家事 上班族：頻繁敲打鍵盤、點擊滑鼠、握筆 運動員：大拇指要特別用力的運動項目，網球、羽球、桌球、棒球、壘球 低頭族：手機不離身，走到哪都在滑手機 服務業：經常使用托盤或經常搬運重物。

她更進一步說明，媽媽手的治療以保守治療為主，少數患者需要手術治療，包含：

急性期︰適當休息、護具配戴與消炎止痛藥。

亞急性期︰物理治療，熱敷、電療、雷射、超音波治療及局部注射類固醇。

慢性期︰運動治療與肌力訓練，增加受傷肌腱的彈性與力量。

增生療法、自體血小板濃縮液注射︰透過藥物與復健仍無法治癒，主因在於肌腱韌帶等軟組織並未得到充分治療。精準地治療受傷的病灶，刺激組織增生、肌腱修復、改善發炎腫脹，解除神經壓迫並穩定神經、回復強韌。

治療後需休息、改善工作習慣 防止病情復發

當媽媽手獲得改善後，適當的休息、改善工作習慣仍是最重要的。避免不當姿勢與長時間使用患部；也可多從事拇指伸展運動，改善工作習慣，才能遠離媽媽手。黃鼎寰醫師強調，減輕疼痛腫脹、維持正常的關節功能、防止病情復發是媽媽手的主要治療目標。

原文出處：高榮醫訊 第28卷第10期

