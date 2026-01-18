手腕腫塊 5至7成腱鞘囊腫

手腕常見良性腫塊，約有五至七成以上為腱鞘囊腫，內部充滿像果凍狀黏稠滑液，大多數無痛但可能造成痠痛、麻木。開業中醫師周大翔表示，腱鞘囊腫好發於二十至四十歲族群，女性多於男性。此外，好發職業為家庭主婦、廚師、電腦族、運動員等，常因重複性過度使用手部導致發炎、退化及受傷，進而引起關節囊或腱鞘退化、滑液積聚形成。

約有一半族群常會自行痊癒，另一半尋求西醫治療，治療方法包括抽吸、類固醇及手術治療，但是復發機率比較高，倘若沒有不適可以先觀察，若是影響手部功能可以考慮搭配中醫針灸及吃中藥治療。

周大翔指出，中醫治療主要以疏通經絡、活血化瘀、化痰散結為主，倘若是濕熱痹痛，常見症狀包括手腕關節疼痛，局部紅腫熱脹，兼有發熱、口渴、煩躁；倘若是寒濕痹痛，常見症狀包括手腕關節冷痛或酸楚，沉重或肌膚麻木不仁，怕冷，四肢冷，局部皮膚顏色不紅，遇冷加重，熱敷則痛減。

周大翔醫師進一步指出，倘若是肝血虛痹，常見症狀包括手腕關節痠痛，勞累後加重，肌肉瘦，面色蒼白，唇甲淡白無華，少氣懶言，疲倦，自汗，頭暈，怕風；倘若是腎氣虛痹，常見症狀包括慢性筋骨弛緩或拘急、痠痛，頭目眩暈，爪甲枯脆，腰膝痠軟，耳鳴聽力減退。倘若是勞損的話，常見症狀包括手腕處酸脹、疼痛、麻木、僵硬，並可伴隨無力、灼熱、卡住感，活動時加劇，休息後可能緩解但易復發。

值得一提的是，中醫常用艾灸輔助治療，主要功效是溫經散寒、行氣活血、消瘀散結，並且還有防病保健作用，透過溫熱和藥性，刺激穴位和經絡，有助改善虛寒、疼痛、疲勞等症狀，特別適合體質虛弱、寒濕重等族群。

建議患者減少手腕活動，避免會讓手腕反覆或過度活動的動作，比如轉螺絲、扭毛巾等，工作時可以配戴護腕，但不建議長期休息時使用以免肌肉萎縮。另外，紅腫熱痛使用冰敷，平時熱敷以便促進循環，但患處避免刺激，不可搔抓或推拿按摩。