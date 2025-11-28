手腕韌帶撕裂無法扭開水瓶 醫：PRP合併手術有效修復

一名18歲女大生今年暑假打排球時為救球飛撲不慎跌倒，造成右手腕受傷，經醫院檢查發現手腕韌帶撕裂傷合併尺骨脫位不穩定，透過PRP增生療法合併骨釘復位手術及復健訓練，三個月後成功重返球場。

楊祐昇醫師示範PRP（高濃度血小板血漿）增生治療方式，並說明該治療可以有效修復韌帶與軟骨損傷。（圖／臺中醫院）

衛生福利部臺中醫院骨科楊祐昇醫師指出，這位喜愛打排球的女大生，暑假期間與同學打球時不慎跌倒，原以為只是小傷，未料兩週後患部持續腫脹。初期到附近醫院X光檢查未發現骨折。然而因持續疼痛，連扭轉毛巾、礦泉水瓶蓋都無法使力，到臺中醫院再次進行X光檢查及手腕活動度與穩定度評估，才確診為手腕韌帶撕裂傷合併尺骨、橈骨脫位。

楊祐昇解釋，手腕穩定構造由關節囊、尺腕韌帶、三角纖維軟骨複合體（TFCC）和骨間膜（IOM）組成。為避免影響手腕活動與靈活度，醫療團隊為患者安排手術中注射PRP合併骨釘復位手術，患者住院兩天後出院，韌帶與骨頭穩定後接受復健訓練，三個月後恢復正常生活。

臺中醫院骨科楊祐昇醫師指著患者道院時X光片，說明患者右手尺骨與橈骨脫位位置。（圖／臺中醫院）

「PRP是一種利用人體自身修復機制的增生療法，」楊祐昇說明，這種療法是抽取病患少量血液，經儀器分離並純化血球後，萃取出高濃度的血小板血漿，再將其注射到患部，以促進人體組織修復。

對於組織的修復效果比傳統復健或藥物更快更有效，臨床上已廣泛應用於骨頭關節和肌腱韌帶等運動傷害治療，尤其對於運動造成的外傷，修復韌帶與軟骨損傷效果顯著。

「注射PRP應該在無菌環境下進行，避免感染。」楊祐昇提醒，雖然PRP治療運動傷害與緩解關節退化有效，但對玻尿酸過敏、血小板數量過低、懷孕、敗血症、癌症、患部有感染情況、急性或慢性傳染病與免疫系統疾病如紅斑性狼瘡患者並不建議使用。

關於關節退化問題，楊祐昇說明，關節退化是軟骨磨損造成，施打PRP可以減緩摩擦、止痛，但不會讓退化變好，只能治標無法治本。真正要治療關節退化應透過置換人工關節手術或關節保留性的軟骨增生手術，才能徹底解決關節退化的問題。

