手腫得像麵龜！台中2歲童連日發燒、嘴唇乾裂 醫：罹猝死急症「川崎病」

邱俊諫指出，台中一名2歲男童罹患「川崎病」。圖／翻攝自亞洲大學附屬醫院

台中一名2歲男童「和和」連續多日反覆發燒，母親發現他的手腳「腫得像麵龜」、雙眼佈滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議盡快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉，讓媽媽放下心中大石。

亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，病童到院後立刻安排抽血，結果顯示發炎指數明顯上升，白血球、肝指數偏高，且有輕度貧血症狀，進一步做心臟超音波時，發現冠狀動脈有周邊白亮及末段無漸縮（lose of tapering）徵兆，確認是川崎病，於是立即給予靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）與阿斯匹靈治療，兩天後順利退燒，精神也漸漸恢復。

廣告 廣告

邱俊諫指出，「川崎病」（Kawasaki Disease）是一種侵犯兒童全身性血管的血管炎，尤其特別容易傷及供應心臟血液的冠狀動脈，1967年時由日本醫師川崎富作首次提出，在當時的川崎富作僅是一位開業醫師，他憑藉臨床觀察歸納，發現這個疾病，至今此病仍是亞洲兒童最常見的後天性心臟疾病之一，根據國內統計，每年每10萬名兒童中約有83人患病，其中冬季與初春為好發季節。

但邱俊諫也強調，目前致病原因尚未完全明確，學界推測可能與免疫系統對感染性或環境因子的異常反應有關，至於診斷條件除了發燒持續5天以上外，須包括以下5項特徵中至少4項，例如雙眼結膜充血、口腔黏膜症狀（唇紅舌紅、草莓舌）、手腳末端紅腫、多形性皮疹、頸部單側淋巴結腫大（>1.5cm）等。

然而「和和」這類「不典型川崎病」案例並不少見，雖沒有符合全部症狀，只要出現持續高燒不退、抽血顯示強烈發炎反應，或心臟超音波出現冠狀動脈變化，醫療團隊就需高度懷疑並及時治療。

邱俊諫提醒，目前標準治療是在發病10天內施打靜脈注射免疫球蛋白（IVIG），可大幅降低冠狀動脈併發症、血管瘤風險，同時在急性期合併高劑量阿斯匹靈，即使無冠狀動脈變化，出院後患者仍要服用低劑量阿斯匹靈6至8週，預防血栓。

邱俊諫呼籲，診斷是治療的第一步也是關鍵，若在發病10天內接受治療，冠狀動脈病變的機率可降至4%以下，萬一未能及早診斷與治療，則約有20至25% 病童會發生冠狀動脈瘤，日後恐導致血栓形成、心肌梗塞甚至猝死，即使完全康復的病童因發炎過的血管內壁與正常兒童不同，出院後仍需由兒童心臟科醫師定期追蹤，持續守護孩子心臟健康。



回到原文

更多鏡報報導

萬聖夜小心！命理師示警「7類人」別扮鬼：易卡陰影響健康

英王查爾斯出手了！剝奪親弟安德魯「王子頭銜」 趕出王室府邸

經營「解放軍社團」遭註銷台灣戶籍！華碩中配喊冤：支持和平統一