手腳冰冷不只是天冷！中醫「「虛證、實證」體質對症調理

冬季許多人飽受手腳冰冷之苦，不僅手如冰棒、腳似冰塊，甚至晚上需在被窩中「預熱」才能入睡。然而，這並非單純因氣溫低所致，而是體內陰陽氣血失衡的表現。

冬季許多人飽受手腳冰冷之苦，不僅手如冰棒、腳似冰塊，甚至晚上需在被窩中「預熱」才能入睡。（圖／Photo AC）

亞灣馬光中醫診所藍涵鐘醫師指出，手腳冰冷主要分為兩種情況：一是「虛證」，即身體陽氣不足，無論如何保暖都覺得冷；二是「實證」，即氣血受阻，循環不良導致無法將氣血輸送至手腳末梢。虛證患者常見手腳冰冷且怕冷怕風、臉色蒼白、精神疲倦、腰痠腹瀉，女性則可能月經量少或經痛，屬於俗稱的「冷底」體質，治療原則為「溫陽補氣、養血通絡」。

「虛證患者平日應多吃溫熱性食物，如老薑、蔥白、桂圓、紅棗、牛肉，最忌吃冰。」藍涵鐘提醒，冷飲、冰品、生菜沙拉都會傷害陽氣，越吃越冷。此外，保暖時應特別注意腹部、腰部及腳底，避免寒氣從下侵入。

針對實證患者，藍涵鐘建議以「疏肝理氣、化痰通絡」為原則，幫助氣血暢行。（圖／馬光中醫診所）

相對於虛證，實證患者雖體內燥熱、臉頰發紅，手腳卻冷得發抖，這是因陽氣被困在體內，無法到達末梢所致。藍涵鐘表示，這類患者多半壓力大、情緒緊繃、久坐少動，若再加上飲食厚膩、熬夜失眠，容易導致外冷內熱、手腳冰冷卻怕熱、胸悶煩躁的矛盾狀況。

針對實證患者，藍涵鐘建議以「疏肝理氣、化痰通絡」為原則，幫助氣血暢行。日常生活中應學會放鬆，透過深呼吸、散步、聽音樂等方式幫助理氣，並保持每天30分鐘有氧運動，促進氣血循環。

改善手腳冰冷的自救小撇步，食補方面，建議飲用「冰來薑黨」茶飲。（圖／馬光中醫診所）

藍涵鐘分享五個改善手腳冰冷的自救小撇步，包括三個穴位按摩與兩個食補方法。按摩關元穴可溫養全身、補氣固本；中脘穴能調理脾胃、促進消化；大椎穴則可調節體溫、提升免疫力。食補方面，建議飲用「冰來薑黨」茶飲，以生薑2錢、黨參3錢、紅棗5顆，用1200c.c.水煮滾10分鐘後分次飲用；或食用「薑山薏改」藥膳，將乾薑2錢、山藥5錢、薏仁苡1與半斤豬肋排一起燉煮。

「手腳冰冷不是小問題，它是身體在對你發出求救訊號。」藍涵鐘強調，只要分清體質、對症調理，就能讓寒氣散去、暖意回身，從根本解決手腳冰冷問題。

