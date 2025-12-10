手腳冰冷不是小事！6大原因曝光：從雷諾氏症到甲狀腺異常都要注意

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬天天冷，許多人都會喊「我的手腳冰冰的！」



多數人以為只是體質問題，但醫師提醒：如果手腳經常冰冷、麻木、刺痛，甚至伴隨顏色改變，可能不是單純寒症，而是身體正在發出警訊。以下整理常見6大原因，從血管、心肺到內分泌，每一種都不能輕忽。

→雷諾氏症候群

好發於15～30歲的女性，患者常在寒冷氣候中或情緒激動後，兩隻手的手指前端皮膚突然變得蒼白，接著發紫且有微微針刺或麻木、遲鈍的感覺，發紺部位會逐漸擴展至全部手指及手掌；有時症狀持續幾分鐘後，皮膚顏色又再轉為潮紅，慢慢回溫的同時伴隨有熱脹痛感，最後膚色才又恢復為正常顏色。

廣告 廣告

當發現有雷諾氏症候群時，代表著患者應該要特別注意自己的健康狀況，寒流來襲時做好手腳保暖，盡可能戒除抽菸及避免情緒過於激動。如果雷諾氏症經常反復發作，有可能會轉變為皮膚硬化症，少數症狀嚴重者可能引起肢端壞疽，應及早尋求治療。

→高血壓

人體的核心溫度（身體內臟主要器官的溫度）約在36～37.5℃間，而遠端的手指溫度大部分靠血液循環維持，所以溫度較低，約在32～35℃間。長期高血壓者因血管內膜發炎、變厚，全身血液循環不順暢，所以容易手腳冰冷。

據統計，手腳冰冷的患者中約2～3成有高血壓問題，而長期血壓控制不良可能引發腦中風、心肌梗塞、心臟衰竭及慢性腎臟病等多種疾病，實在不容小覷。

→心肺功能不佳

心肺功能不佳或心肌衰竭的患者，心臟的血液輸出量減少，以致排血量不能滿足身體器官及組織代謝所需；而肺源性心臟病引起右心衰竭時，體循環靜脈回流受阻，也會引起肝、脾、胃、腸道和肢體等體循環靜脈瘀血，身體遠端的手掌腳掌總是冰冰冷冷，且偶有刺痛感。

→血栓

當人體血管內膜受損，血液中的血小板和纖維蛋白會聚集修補，形成血塊以避免失血，並阻止血管再度受到傷害，但有時血塊會自動脫落形成血栓，若血栓隨血液循環行經管徑較小或有狹窄的血管處，就可能造成血管阻塞，甚至形成梗死，使局部組織或器官無法獲得足夠的血流濡養，而造成缺血性壞死。

主要發生在四肢的「血栓閉塞性脈管炎」，就是一種血栓引起的病症，它會導致腳趾或手指出現紫紅色、麻木、冷痛、痠脹、乏力、間歇性跛行等症狀，患者常有抽菸習慣，若未及早戒菸並妥善治療，任由「血栓閉塞性脈管炎」惡化，則可能演變為患部潰爛、壞死，嚴重者甚至需要截肢以保命。

→甲狀腺機能低下

甲狀腺機能低下的人，無法分泌足夠的甲狀腺荷爾蒙，以致全身各細胞及組織的新陳代謝減慢，熱量產生不足，容易手腳冰冷，同時還有心跳變慢、體重增加、手腳浮腫，皮膚粗糙、指甲脆弱、手指麻痺、無汗、喉嚨沙啞、打鼾、毛髮脫落、貧血、月經過多、失去性慾等症狀，嚴重者月經停止，並有健忘、心臟衰竭或昏迷死亡等情形發生。

如果懷疑手腳冰冷是甲狀腺機能低下引起的，應及早求醫檢查，確診者需補充甲狀腺荷爾蒙，並定期接受追蹤評估，以使症狀獲得改善。

→貧血

有些人血液中的血紅素或血紅蛋白不足，體內細胞無法獲得足夠的氧氣，就可能出現手腳冰冷、頭暈、疲倦等貧血症狀。一般來說，女性的血紅素本來就較男性為低，加上每個月的生理期約流失30～60毫升的血量，若有子宮肌瘤者失血又更多，所以，女性貧血的情形較男性常見，因貧血而手腳冰冷的女孩子也就特別多。另外，為減肥過度節食，導致營養不良，也可能造成貧血，而有手腳冰冷情形。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·手腳冰冷到睡不著？ 專家認證「棉被這樣蓋」秒暖：頭也應避免靠窗睡

·不只因為氣溫！專家揭「手腳冰冷10原因」 血糖太高、壓力大、吸菸都中了