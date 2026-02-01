手腳冰冷別亂補 首重運動及保暖

讓身體回暖的第一步不是一味吃補，而是運動與保暖，讓循環先活絡起來，再由專業醫師判斷，才不會越補越不健康。（門諾醫院提供）

記者林中行∕花蓮報導

天氣一冷就補，可能補出問題。醫師指出，冬季手腳冰冷若未釐清原因就進補，可能使血壓、血糖更加惡化；建議回暖的第一步不是一味吃補，而是運動與保暖，讓循環先活絡起來，再由專業醫師判斷是否需要補養，才不會越補越不健康。

門諾醫院中醫科主任楊成湛表示，每到冬季因「手腳冰冷」前來求診的民眾明顯增加，很多人以為只是天氣冷，其實，應該注意身體發出的警訊，如果本來就有慢性病，只因為覺得冷就亂補，風險其實不小。

楊成湛指出，中醫談手腳冰冷，不能只用「體質虛」一語帶過，臨床上必須先排除幾項常見疾病。第1類是高血壓、心臟病或動脈硬化患者，因周邊循環本就較差，若自行服用溫補藥材，反而可能導致血壓升高。

第2類是糖尿病患者，因周邊神經病變影響血液循環，若誤以為「冷就是虛」，進補後恐讓血糖失控；第3類為甲狀腺相關疾病，也會干擾身體代謝與循環。此外，臨床上偶爾也會遇到雷諾氏症患者，手指或腳趾在低溫下會發白、發紫，屬免疫相關疾病，雖不常見，卻不能忽視。

楊成湛表示，民眾感覺冷的時間長不長。如果只是早晚氣溫低，穿上襪子、圍巾，或曬到太陽後就改善，多半屬正常現象；但若回暖後仍整天冰冷，甚至冷到麻木、恢復慢，就應提高警覺。

運動，是最溫和也最有效的回暖方式！楊成湛說，運動永遠是第一線，不論是慢跑、游泳、快走或伸展，只要能讓身體微微出汗，促進氣血循環，就是好運動。

另，襪子、手套、圍巾也都是冬天的好朋友。楊成湛提醒，圍巾不要只是裝飾，妥善保暖，有助穩定循環。