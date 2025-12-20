手腳冰冷困擾多？網友分享溫和養氣飲體驗 專家提醒：慢性病患先諮詢醫師

圖/AI示意圖

天氣逐漸轉涼，不少長輩開始出現手腳冰冷的困擾。近日在好市多商品消費心得分享區，有網友分享美國許氏粉光參養氣飲的使用心得，引發熱烈討論。

原PO表示，家中長輩每到冬天就手腳冰冷，試過多款人參飲都因味道太重或太甜而無法持續飲用，後來經朋友推薦購買許氏洋行的粉光參養氣飲，長輩接受度相當高。「這款喝起來不會那麼甜，味道也比較沒那麼重，還暖暖的很舒服。」原PO分享，長輩飲用後氣色明顯改善，自己也跟著喝了一陣子，精神和活力都有感提升，甚至神奇地冒出幾根黑頭髮。

貼文一出，立刻吸引眾多網友回應。有網友表示「看起來很適合我媽！她也是冬天一來手腳常常冷到睡不著」、「老人家通常都不愛喝太甜的，我家的喝到太甜的都只嚐一兩口就不喝了」。也有網友好奇詢問飲用時機和效果，原PO回覆表示，家中長輩每天一瓶，約一週左右就有感，但仍需視個人體質而定。

↑（圖片翻攝自好市多商品資訊分享FB）

值得注意的是，原PO特別提醒，粉光參屬於溫涼性質，比較不會補到上火，但若本身有在看醫生的長輩，建議先諮詢醫師再補充。不少網友也分享自身經驗，「這個我自己有喝，每天早上喝一瓶，手腳真的比較不冷，整個人都暖暖的」、「許氏洋行我家有在喝欸，我都常常回家去偷我爸媽庫存」，可見該產品已累積不少愛用者。

目前該產品似乎以線上通路為主，有網友反映賣場較少看到現貨，希望未來能在實體賣場直接購買並提供試飲服務。專家也提醒，雖然粉光參性質溫和，但保健食品仍需依個人體質選擇，有慢性病或正在服藥的民眾，務必先諮詢專業醫師意見，才能安全進補顧健康。

