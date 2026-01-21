手腳冰冷好難受？ 中醫教「揉耳朵」2分鐘暖全身 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

強烈冷氣團一波波，許多人一遇到氣溫驟降，便苦於手腳冰冷，若想在短時間內改善手腳冰冷症狀，中醫師建議，可多做最快2分鐘就能完成的「耳朵暖身術」，因為耳朵穴位密集，連結全身經絡，透過按摩可刺激神經反射，促進血液循環，迅速提升體溫。

開業中醫師章晉瑋表示，手腳冰冷這類困擾在中醫角度多與「陽氣不足」有關，氣血無法順暢流通至四肢末梢，導致保暖能力下降。臨床上常見四種體質，分別是陽虛、氣血不足、氣滯血瘀與寒濕內阻，各有不同症狀表現。

廣告 廣告

章晉瑋一一指出，陽虛體質者因體內陽氣不足，冬天外寒入侵時難以抵禦，常伴隨畏寒、精神疲乏、夜尿頻多等症狀；氣血不足者則因血液無法充養肢體，或氣虛推動無力，常見面色蒼白、頭暈心悸；若屬氣滯血瘀，則多因壓力或久坐造成肝氣鬱結，症狀包括胸悶脅痛、情緒抑鬱、月經不調；至於寒溼內阻者，常因脾胃虛弱生溼，導致肢體沉重、倦怠乏力，大便黏膩，舌苔厚膩。

中醫臨床觀察發現，手腳冰冷的族群有一定共通性。女性因月經、產後或更年期的血氣消耗與激素波動，最容易出現氣血不足與陽虛；久坐的上班族與工程師，缺乏運動導致氣血不暢，常見「氣滯」或「氣血不足」型手腳冷；年長者隨著腎氣與脾胃功能衰退，代謝減慢，畏寒比例明顯增加；高壓工作者或情緒不穩者，肝氣鬱結，常伴隨「上熱下冷」與失眠；此外，長期熬夜或過度減重的年輕族群，因氣血耗損、陽氣受損，也容易提早出現虛寒與月經不調。

針對不同體質，章晉瑋表示，中醫治療強調辨證論治，通用的溫補陽氣、活血散寒方法，如薑湯泡腳、艾灸關元穴、食用羊肉紅棗等，對陽虛與氣血不足者效果顯著，也能改善氣滯或寒濕造成的循環不暢。若症狀明顯，則需依體質使用專方，例如金匱腎氣丸調理陽虛，四物湯補血，柴胡疏肝散疏理氣滯，二陳湯化解寒濕。

若想在短時間內改善手腳冰冷症狀，章晉瑋建議「耳朵暖身術」，先以拇指和食指輕捏同側耳垂，反覆揉壓數次後，向下輕拉數次，重複數回；接著右手繞過後腦勺捏住耳尖往上提拉數十次，再換邊操作；之後雙手沿著同一側耳廓上下推揉，每側持續約15至20秒；最後雙手掌心先互搓至發熱，再覆蓋耳朵，搓揉數十次。完成後耳朵會逐漸泛紅發熱，隨之帶動四肢回暖，是冬季不需器材、隨時隨地都能操作的保暖小技巧。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

11歲童大叫後猝死 疾管署證實曾通報重症！「一狀況」致死率三成

流感連二升「就醫破10萬人」 疾管署：最快本周新一波流行期！

【文章轉載請註明出處】