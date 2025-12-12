手腳冰冷掰！ 網熱議六大改善方式，規律「運動」最有感





觀察近一年網友針對「手腳冰冷改善方式」的討論，「增加運動量」是公認最有感的改善方法，聲量最高。

網友經驗： 一位女性網友分享自己「跑步三年多，我發現冬天手腳冰冷的症狀改善很多」，引起許多留言贊同「跑步後真的手腳變得不怕冷」。

專家解析： 規律運動能促進全身血液循環，提高體溫，改善四肢末端的血液供應情況。專家建議「若不喜歡劇烈運動，可以從快走或爬樓梯開始」，只要每日維持一定的運動量，長久下來便能看見明顯變化。

飲食暖身：桂圓紅棗茶、蘋果薑湯深受推崇

聲量第二的「多吃溫熱性食物」也深受網友推崇，特別是薑、蔥、紅棗或桂圓等食材，都是熱門的暖身選擇。

廣告 廣告

暖宮驅寒： 有母親分享自己會煮桂圓紅棗茶來飲用，順利改善產後手腳冰冷的情形。另一網友則分享「蘋果薑湯」食譜，表示不僅能暖宮驅寒、促進血液循環，還能改善生理期不適。

高鐵質補充： 「攝取高鐵質食物」也被網友視為改善手腳冰冷的好方法，如牛肉、豬肝、鴨肉及紅莧菜等都是補鐵暖身的好選擇。

保暖、按摩雙管齊下：維持體溫與末梢血液循環

除了運動和飲食，網友也提出其他實用改善方式：

注意保暖： 雖然看似基本，但戴手套、穿發熱衣或毛襪等保暖方式，能有效減少身體熱能流失，仍是許多網友反覆強調的關鍵。

穴道按摩： 有中醫師建議透過「穴道按摩」改善手腳冰冷的情況，如按摩手掌的勞宮穴或腳底的湧泉穴，都能促進末梢血液循環。

若常手腳冷到發麻、睡不著，建議從運動、飲食與保暖三方面同時著手，再加上按摩與泡澡，方能循序漸進改善血液循環，使身體溫暖起來，讓這個冬天不再怕冷。

更多新聞推薦

● 公布國會爭議法案民調 民進黨：過半民意不支持，呼籲藍白懸崖勒馬