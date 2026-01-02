手腳冰冷救星！！醫師力推「三明治蓋被法」 簡單3步驟鎖熱氣：同件棉被變暖了

冬天棉被怎麼蓋才能保暖，家醫科醫師陳欣湄介紹日本的「三明治蓋被法」，能夠將被裡的熱氣鎖住，圖為示意圖。（翻攝Pexels圖庫）

最強冷空氣來襲，除了外出要注意別著涼之外，在家躲棉被保暖也有撇步。醫師陳欣湄近日在社群平台分享表示，很多人蓋了好幾條棉被，卻仍然覺得冷，問題並不一定是自己體虛，而是蓋棉被的方式不對。她也分享來自日本的「三明治蓋被法」，只要依序調整好薄毛毯、主要棉被、薄毛毯鋪蓋順序，就能效鎖住熱氣，讓你暖烘烘睡個好眠。

家醫科醫師陳欣湄日前在臉書分享怎麼正確蓋棉被保暖，她說，自己冬天都用日本流行的「三明治蓋被法」，概念很簡單，就是把自己想像成美味的三明治。

陳欣湄依序介紹鋪蓋步驟表示，首先在床墊上鋪一條薄毛毯，避免背部直接貼著冰冷的床墊，這個步驟是最易被忽略的關鍵；接著第二步是躺上後，再蓋上主要棉被來儲存熱能，包括羽絨被、石墨烯被或一般冬被都適用。至於第三步是棉被外再加蓋一條薄毛毯，將中間的熱氣鎖住，減少冷空氣鑽入。

陳欣湄說，上下加了兩條薄毛毯的目的，一個是要保護背部，不讓聚集的熱氣被床墊散開；另一個是擋冷空氣，幫棉被加一層「外套」。她提到，很多手腳冰冷、血液循環較差的人，改成三明治方式之後，通常會覺得「同一件棉被，變比較暖」。

不過，陳欣湄也提醒，保暖還是要適當，如果半夜熱到流汗、感覺悶熱難眠，反而容易著涼、影響睡眠品質。她建議，此時可以適度減少被子或毛毯的數量，或著改用較薄的被子。另外，陳欣湄說，長輩或行動較不方便的人，要注意棉被不宜蓋得太笨重，以免翻身會更吃力。

