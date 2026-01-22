手腳冰冷是身體保命機制！醫：甜湯、麻辣鍋只暖舌頭沒用

冬季氣溫驟降，許多民眾飽受手腳冰冷困擾。黃軒醫師指出，手腳冰冷其實是身體的自保反應，當冷風來襲時，交感神經會啟動使血管收縮，血液優先供應心臟與大腦，導致手指、腳趾等末梢循環下降。

冬季氣溫驟降，許多民眾飽受手腳冰冷困擾。 （示意圖／Pixabay）

重症醫師黃軒在臉書專頁中發文指出，身體遇冷會產生三種反應：交感神經啟動使血管收縮、血液優先供應心臟與大腦、末梢循環下降出現冷麻白甚至刺痛感。他表示，這不是保暖不夠努力，而是身體判定先保命比較重要。

黃軒指出，低血壓或血壓調節差、睡眠不足長期熬夜、久坐活動量低、長期壓力大焦慮、飲食熱量過低，以及甲狀腺功能偏低或貧血等族群，特別容易出現手腳冰冷症狀。

針對改善方法，黃軒提出5個關鍵做法。他表示，應優先保暖核心部位如脖子、腹部、背部，而非只顧手腳，建議使用圍巾、發熱背心等保暖用品，當身體核心溫暖後血液才會流向末梢。他建議每天進行3次末梢啟動運動，每次1至2分鐘，包括握拳張開20下、腳趾抓毛巾後放鬆、原地踮腳加腳跟落地等動作，目標是喚醒血管內皮細胞。

許多人冬天習慣喝甜湯、奶茶或吃麻辣鍋，但這些食物暖的是舌頭而非循環。（示意圖／Pixabay）

在飲食方面，黃軒指出許多人冬天習慣喝甜湯、奶茶或吃麻辣鍋，但這些食物暖的是舌頭而非循環。他建議應攝取足量蛋白質如魚、蛋、豆類，以及富含鐵、B群、Omega-3的食物，選擇溫熱但不爆辣的食物較有幫助。

黃軒建議民眾，睡前以攝氏40度左右溫水泡腳10至15分鐘，可使血管擴張、提升睡眠品質，但糖尿病或末梢神經病變患者應避免過熱水溫。他提醒，若出現手指遇冷變白或紫色、冷到刺痛麻木、單側特別冰冷，或合併心悸疲倦掉髮體重改變等警訊，應立即就醫評估。

