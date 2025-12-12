民視健康長照網

手腳冰冷有救了？營養師授「1食譜」輕鬆祛寒！

生活中心／尤乃妍報導

入冬了，天氣轉涼，許多人就算穿再多，手腳還是冷冰冰。營養師張語希分享一道「10分鐘老薑桂圓紅棗茶」，不只能驅寒，也可緩解女生每個月都要面對的經痛！同時她也提醒，並不是所有人都適合，還須視個人情況斟酌飲用，像是糖尿病或體質燥熱者，否則越喝只會越糟糕！


老薑、桂圓、紅棗，都是平常很好取得的食材，且處理簡單，只需花費10分鐘就能讓身子快速暖起來。（示意圖，非關此新聞／民視新聞）

節氣進入大雪，天氣轉涼，許多民眾「手腳冰冷」的老毛病又找上門，就算穿再多還是冷颼颼；或是女生每個月都要經歷一次的大魔王月經，經痛起來簡直痛不欲生！營養師張語希分享，冬日救星「老薑桂圓紅棗茶」可有效緩解手腳冰冷和經痛，若想在冬天來上一杯熱熱的老薑桂圓紅棗茶，不妨試試看在家自己動手做，只要準備4種材料，烹煮10分鐘，就能告別經痛、揮別寒冷。不過同時也提醒，還需視個人身體情況進補，否則越補越糟糕。

準備材料 (1人份)：

老薑：3-5片 (帶皮拍碎更有感!)
桂圓肉：1大匙
黑糖：適量
水：500cc

超簡單步驟：

1. 煮： 水滾後放入老薑，轉小火煮 15 分鐘釋放薑辣素。
2. 燉： 加入桂圓肉，再煮 5 分鐘至果肉飽滿。
3. 調： 加入黑糖攪拌均勻即可！

自己在家煮老薑桂園紅棗茶只要 10 分鐘，不只成本低還健康，但同時也要視個人情況斟酌飲用。（圖／擷取自臉書＠營養師張語希）


小撇步：

想要增加香氣可以加幾顆 紅棗。
沒時間顧火？用 保溫杯悶泡 30 分鐘 效果也很好！

注意禁忌：

體質燥熱（容易長痘、口乾、嘴破）勿飲
糖尿病患者請減糖
晚上盡量少喝，避免精神太好睡不著

原文出處：手腳冰冷、經痛救星來了？營養師授「10分鐘老薑桂園茶」揮別寒冷！

