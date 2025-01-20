手腳冰冷當心埋病根！低體溫如何改善？失溫又該怎麼處理？
手腳冰冷跟低體溫有關？許多人都知道，體溫高於38℃就是發燒，需要看診吃藥；不過在寒冷的冬天裡，低體溫也要格外留心。醫師示警，不只長輩應注意保暖，年輕人也不能鬆懈，體溫太低恐有生命危險。究竟低體溫是什麼？低體溫有哪些風險？失溫又該怎麼辦？跟著Yahoo奇摩顧健康一起來了解！
低體溫定義是什麼？低體溫原因為何？
人體核心體溫低於36°C，便稱為低體溫。啟新診所分析，近年來低體溫者增加，可能與生活習慣有關。由於人類在暖熱的環境下，會本能性地轉變為副交感神經活絡，促進身體散熱，以防止體溫上升；但現代人時常待在冷氣房，且一年四季都在吃冰、喝冷飲，加上多食少動、緊張壓力等因素，使得現代人低體溫的情況較多。
手腳冰冷和低體溫有關嗎？低體溫風險有哪些？
雖然低體溫還不到失溫那麼嚴重，但胸腔內科醫師郭彥良提醒，如果比別人怕冷或容易手腳冰冷，很可能屬於低體溫族群，可以量測平時早晚的體溫，藉此作為自我比較的參考值，長期低體溫是一個警訊，跟肥胖、免疫力、慢性病或癌症，皆有緊密的關聯性。啟新診所也提醒，倘若體溫經常不到36°C應提高警覺，因為免疫力可能正逐漸下降，置之不理恐成諸多疾病的禍因。
體溫偏低者，代謝功能、自律神經出狀況的機率較高，還可能有易累、頭痛、暈眩、頸肩背痠痛、身體浮腫、皮膚變差、女性經痛等情形；更甚者，連糖尿病、肥胖症、不孕、神經痛、心血管疾病、憂鬱症、癌症等疾病都容易找上門。
低體溫怎麼辦？如何改善？
綜合啟新診所及醫師郭彥良的說法，改善低體溫可從以下七點著手：
多運動：適時起身活動身體，養成至少每兩天快走30分鐘以上的運動量，幫助燃燒脂肪、鍛鍊肌肉，以產生熱能。
飲食習慣：不要太晚進食，晚上7時前吃晚餐為佳，這樣睡前身體仍可消耗一定的熱量。另應減少攝取寒涼的食物，可喝薑茶抗寒，切勿飲酒取暖。
泡熱水澡或泡腳：藉由外在熱源適當提升體溫，促進血液循環，提高新陳代謝。
少吹冷氣：長時間待在有空調的室內，調節體溫的功能會逐漸變弱，可能導致低體溫發生。
適當釋放壓力：壓力會讓肌肉緊張、血管收縮、血液循環變差，使得自律神經中的交感神經活動更為頻繁，進而造成自律神經失調，影響體溫調節的功能。
早睡早起：有助於自律神經穩定，連帶維持體溫調節的功能。
避免濫用藥物：部分藥品具解熱鎮痛效果，會抑制體溫，長期使用可能干擾正常體溫。
失溫又是什麼？
家醫科醫師陳崇賢表示，所謂的失溫，是指人體核心體溫低於35°C。急診科醫師翁梓華解釋，一般來說，當人體對應體溫流失，就會有生理性代償反應，例如發抖、心搏加速、豎毛肌收縮以增加產熱等；一旦超過身體代償的極限，便有可能導致失溫。
大家可能好奇，正常的體溫範圍究竟為何？國健署提及，測量體溫的方式包含肛溫、口溫、腋溫、背溫、耳溫、額溫等，不同測量方式測得的溫度略有差異，其中肛溫最接近人體真實溫度；耳溫與肛溫相關性高，必要時可取代肛溫。
也許有些人會因為特殊情況體溫偏低，但通常不至於低於35°C，這也是為什麼市售傳統水銀體溫計最低只能量到35°C。要是體溫低於35°C，身體可能出現神智錯亂、昏迷、心律不整、休克等嚴重不適，甚至死亡，需要謹慎看待。
失溫原因有哪些？
醫師翁梓華說明，人的體溫會透過熱傳導（接觸低溫物體）、熱對流（空氣或水帶走體溫）、熱輻射（熱量以紅外線的形式散失到環境）、蒸散（汗水或呼吸水氣將熱量帶走）四種途徑，將熱量帶到周邊環境中；任何一種熱量流失，都有可能造成失溫。
以下情形，則可能增加失溫風險：
年長者與幼兒：因體溫調節能力不佳，失溫的機率更高。
精神疾病或判斷力異常者：可能因為感覺異常或無法感知寒冷而失溫，天寒時更要注意衣著。
飲酒：酒精會令血管擴張，使得皮膚散熱加快，讓人更快失溫。
吸毒和藥物：吸毒會讓感知受損，讓人失去判斷力；某些治療用藥物也會影響人體調節體溫的能力，服藥時務必遵從專業醫師處方。
手術：手術房需維持低溫，手術過程使用的輸液也會加速體溫消耗，麻醉藥物亦會使人體控溫機制變遲鈍，讓體溫在不知不覺間流失得更快。
失溫溫度分為幾級？失溫怎麼處理、急救？
嚴重體溫偏低，就屬於失溫。綜合醫師翁梓華和醫師陳崇賢的說法，失溫主要會按照患者的意識狀態、體溫及生命徵象，分成四個等級：
發現失溫者時，首先要確保自身安全，畢竟處在同一個環境，一不小心可能讓自己也失溫。面對失溫者不要過度驚慌，應緩慢協助回溫，以免二次傷害；特別是高於40°C的回溫方式，比如烤火、暖暖包、熱水袋，被證實可能增加心律不整或燙傷的機率，切記協助回溫要放慢速度、不要快。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
體溫低於36℃ 小心免疫力下降壞了健康（啟新診所）
留意一下自己的體溫（不來的郭醫師 《 Dr. Brad Kuo 》）
低體溫會給健康帶來哪些危害？（啟新診所）
【家庭醫學】~ 失溫/低體溫 (Hypothermia)（家醫/職醫_陳崇賢醫師）
【霸王級寒流一波接一波，當心「失溫傷害」！】（急診柯南．翁梓華醫師）
「健康的叮嚀：打破發燒的迷思」（國健署）
