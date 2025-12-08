手腳冰冷睡不著？恐是心血管、糖尿病警訊！這樣吃+做改善：黑巧克力、B群、每週運動●分鐘





才剛進入秋冬，氣溫就整個大轉變，讓人只想窩在被窩中。不少人天氣一變冷就有手腳冰冷問題，究竟為什麼會這樣？好食課 Lexie 張宜臻營養揭曉這8大原因！

若想改善手腳冰冷，其實關鍵在促進血液循環與保持健康。除了可定期健康檢查以排除心血管疾病可能，同步分享4大營養素，助你改善手腳冰冷問題──

冬天手腳冰冷？8大原因一次說



即便天氣不冷，有些人也會遇到手腳冰冷的問題！這絕非單純的天氣因素，營養師整理出8大常見原因，報你知：

1、天氣冷：氣溫降低會啟動身體保護機制，將血液集中至重要臟器以維持體溫，導致四肢分到的熱量減少。

2、抽菸：尼古丁加速動脈硬化，增加血液黏稠度，並引起血管收縮，進一步影響末梢血液循環。

3、壓力大：緊張、焦慮或壓力過大會引發腎上腺素分泌，儘管心跳加快，但血管收縮，反而有手腳冰冷問題。

4、貧血：缺乏紅血球供氧，四肢因缺氧而感到冰冷。

5、甲狀腺功能低下：甲狀腺異常可能導致代謝緩慢，血液循環受影響。

6、心血管疾病：高血脂或血栓形成會阻礙血液運輸，影響末梢血液循環。

7、糖尿病：高血糖長期影響血管和神經健康，易出現循環不良的問題。

8、特殊疾病：如雷諾氏症、狼瘡等疾病，可能引發手指發白、發紫等症狀。

手腳冰冷這樣吃+做來改善

想改善手腳冰冷，其實關鍵在促進血液循環與保持健康！除了可定期健康檢查以排除心血管疾病可能，營養師也分享4大營養素，助你改善手腳冰冷問題：

● 鐵：促進血紅素合成，幫助氧氣運輸。推薦食材：豬肝、豬血、蛤蜊；素食者可選紅莧菜、黑豆、紅豆等。

● 鎂：有助於肌肉放鬆與血液循環。推薦食材：堅果種子（如南瓜籽、腰果）、深綠色蔬菜，或85%以上黑巧克力。

● B群：促進能量代謝，幫助新陳代謝，B3有助於血管擴張，而維生素B12與造血有關。推薦食材：未精製全穀、雞胸肉、瘦肉、鮭魚。

● 維生素E：具有抗氧化的作用，能清除自由基，保護血管健康。推薦食材：葵瓜子、花生、黃豆、雞蛋。

改善小技巧

● 每週運動150分鐘

● 每日飲水量喝足每公斤體重X30毫升的水

● 做好保暖措施，如：喝熱薑茶、戴手套、泡熱水澡

● 戒菸

