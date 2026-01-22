手腳冰冷穿再厚都沒用？醫授4招讓全身暖起來

生活中心／林依蓉報導

冷氣團來襲，全台氣溫驟降，不少民眾一到冬天就出現手腳冰冷的困擾。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書發文指出，當身體受寒時，交感神經會優先將血液供應給心臟與大腦，導致末梢循環下降，進而出現冰冷、麻木甚至刺痛感。醫師強調，若想有效禦寒，保暖關鍵在於優先守住「核心部位」而非末梢。他也特別分享4個實用的暖身秘訣，教導民眾從根本解決手腳冰冷的問題。





冬天「手腳冰冷」穿再厚都沒用？醫授4招暖身秘訣：從根本解決畏寒

黃醫師強調，保暖的關鍵在於「先暖核心」，建議民眾優先穿戴圍巾、發熱背心或加強腹部保暖。（圖／翻攝自臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」）

全台氣溫驟降，許多民眾即便穿上厚衣、戴上手套，仍感到手腳冰冷。胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書發文指出，這其實是人體的「自保反應」。當冷風侵襲時，交感神經會啟動並使血管收縮，優先將血液供應給心臟與大腦等重要器官，導致末梢循環變差，進而出現冰冷、麻木甚至刺痛感。醫師提醒，包含低血壓、熬夜、久坐、壓力大或飲食熱量過低的人，都是手腳冰冷的高危險群。他強調，保暖的關鍵在於「先暖核心」，若脖子、腹部與背部受寒，即便手套穿得再厚，身體為了自保，血液依然難以流向四肢，建議民眾優先穿戴圍巾、發熱背心或加強腹部保暖。只要核心部位暖和，血液自然能順暢流向末梢。





為了讓民眾有效禦寒，黃醫師分享4個實用的暖身方法，教導民眾從根本解決手腳冰冷的問題。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）





為了讓民眾有效禦寒，黃醫師也進一步分享4個實用的暖身方法：

1.末梢啟動運動：每天3次、每次1至2分鐘，透過握拳張開（20下）、腳趾抓毛巾、原地踮腳等簡單動作，喚醒血管內皮細胞。

2.正確飲食觀：避開甜湯與麻辣鍋，改攝取充足蛋白質（魚、蛋、豆類）、鐵質、B群及Omega-3。

3.睡前泡腳：睡前以40°C左右的溫熱水泡腳10至15分鐘，幫助血管擴張。

4.警訊辨識：若手指遇冷變白或發紫（疑似雷諾氏現象），或合併心悸、掉髮、體重改變等症狀，應儘速就醫檢查。





