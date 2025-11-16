手腳冰冷被稱「現代林黛玉」？她靠藥膳調理改善體質
38歲上班族吳小姐因體力差、手腳冰冷，自小被同學戲稱為「現代林黛玉」。去年冬天就醫後，透過中藥與藥膳調理體質，今年立冬回診時表示手腳已變得溫暖，體力也明顯改善，直呼立冬補冬確實有助於改善身體狀況。
衛生福利部臺中醫院中醫科鄭惟仁醫師指出，吳小姐經診斷屬於「脾腎陽虛」的虛寒體質，因此除了開立溫補脾腎與補氣養血的中藥配方外，也建議她適時補充藥膳增加療效。經過兩個月的治療，患者手腳明顯變得溫暖，疲勞感也大幅減輕，今年立冬回診希望繼續調養體質。
鄭惟仁醫師解釋，立冬是冬季開始的節氣，進補習俗源於農業社會，是犒賞自己一年勞動辛勞的方式。然而，現代人營養狀況普遍良好，他推薦選擇較溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補藥膳即可滿足需求。
針對寒流來襲時民眾喜愛的羊肉爐、薑母鴨等溫補藥膳，鄭惟仁醫師提醒，一般人適量攝取無妨，但肥胖、高血脂患者若過度食用油膩且高營養的藥膳，可能加重疾病症狀，建議改採清淡溫和的平補藥膳，避免「補過頭」反而傷身。
鄭惟仁醫師進一步說明，市面常見藥膳分為涼補、平補和溫補三種。其中溫補性最強的十全大補湯因含有較多溫燥藥物，適合寒性體質，但不適合發燒、感冒或代謝性疾病患者。平補藥膳以四神湯為代表，藥材溫和且有調理腸胃作用，適合一般人包括老人小孩及消化不良民眾；何首烏、靈芝也屬平補藥膳。涼補則以蘿蔔排骨湯、苦瓜排骨湯為代表。
鄭惟仁醫師特別提醒，立冬後日夜溫差大，某些疾病患者需特別注意：高血壓患者因天冷血管收縮導致血壓上升，應定時服藥並監控血壓；呼吸道疾病患者在寒冷天氣易誘發鼻過敏或氣喘，出門應戴口罩避免吸入冷空氣；天冷也易使筋骨僵硬，長輩出門前宜先做暖身動作，減少跌倒骨折風險。
此外，秋冬是憂鬱症等精神疾病高峰期，鄭惟仁醫師呼籲原本規律服用抗憂鬱劑等身心科藥物的患者切勿隨意停藥，以維持情緒平穩，健康過冬。
延伸閱讀
白宮解密情報曝光！傳暗助陸軍事行動 阿里巴巴否認指控
台股將再創歷史新高？ 法人推演輝達財報3劇本
美歌手陶德史奈德驟逝！罹「步行性肺炎」送醫不治 享年59歲
其他人也在看
研究證實秋葵可降空腹血糖！醫：黏液是關鍵成分勿炒太久
全台約有200萬名糖尿病患者，近期研究顯示，常見蔬菜秋葵具有穩定血糖的功效，其中最關鍵的成分就是那令人印象深刻的黏液，而料理方式也會影響其保健效果。中天新聞網 ・ 18 小時前
到恆春員工旅遊爆食物中毒！9人上吐下瀉送急診 餐廳遭稽查送檢
台南某公司180人至恆春員工旅遊，不料15日中午在某餐廳吃完合菜後，有9人疑似食物中毒，在下午陸續出現上吐下瀉的狀況，晚間趕緊至恆春基督教醫院掛急診，幸無大礙，對此，屏東衛生局16日前往餐廳稽查，採集6件環境檢體及1件食餘檢體送檢，後續將依檢驗及疫調結果確定是否為食物中毒，並依法處辦，而餐廳目前可正常營業。中時新聞網 ・ 21 小時前
中藥+藥膳調理 手腳暖起來
記者陳金龍∕台中報導 38歲吳姓女子是上班族，外表秀氣身材纖細，從小因為體力差、手腳…中華日報 ・ 1 天前
新聞透視》農政源頭失守 跨部會合作失靈
彰化文雅畜牧場11月4日被檢出芬普尼蛋，9日公布後，食藥署長隔日親上火線，強調架上的蛋都已下架，「顆顆雞蛋皆把關，粒粒都清楚」。未料，問題產品下架了、溯源碼也公布了，農政單位卻在源頭把關上失守，讓畜牧場在移動管制期間，把問題蛋售出。此次事件不僅凸顯跨部會合作失靈，與地方政府的溝通也出了很大的問題。中時新聞網 ・ 1 天前
吃薑母鴨暖身熱量恐破千大卡 營養師教5招降負擔
天氣逐漸變冷，許多民眾喜歡以薑母鴨進補暖身，不過營養師李宜樺提醒，一餐吃一份薑母鴨，可能攝取超過1000大卡的熱量，因此針對湯、鴨肉、其他配料和醬汁等方面給出建議，降低身體負擔。中天新聞網 ・ 1 天前
雞蛋頻出包「毒已吃下才抓人」 食安辦前主任批：前端應先把關
彰化文雅養雞場雞蛋近日被驗出芬普尼農藥超標，約15萬顆問題蛋流入市面，引發社會關注。行政院食品安全辦公室前主任康照洲在臉書發文表示，一顆簡單的蛋不斷出問題，每次都靠衛生單位抽查才發現，質疑「為何前端不先把關，後端救火的還要被罵？」中天新聞網 ・ 1 天前
糖尿病為何常伴隨高血脂？ 醫：與遺傳、肥胖等原因有關
現代人生活型態改變，使得慢性病問題日益嚴重，其中糖尿病與高血脂（高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症）是兩個最常見且密切相關的代謝疾病，會增加心血管疾病、中風、腎臟病等嚴重併發症的風險。中天新聞網 ・ 15 小時前
起身視線模糊非中風！缺水和藥物是「姿態性低血壓」主因
一名女子最近從床上或椅子上起身時，眼前會一片漆黑，甚至差點因暈眩而跌倒，讓她擔心可能是中風前兆。林軒任醫師指出，這種情況很可能是「姿態性低血壓」所致。中天新聞網 ・ 20 小時前
客家歌謠北區交流賽頒獎 邱星崴出席 (圖)
客家委員會16日在中央大學舉辦「2025客家歌謠交流觀摩賽」一般組北區賽事暨頒獎典禮，客委會副主委邱星崴（中）表示，期盼能透過客家歌曲傳唱，提升客家語言文化與精神能見度，增加鄉親交流機會。中央社 ・ 13 小時前
北市提供888個職缺 薪資上看6萬元
台北市勞動局就業服務處北市提供888個職缺薪資上看6萬元日宣布，所屬各就服站將於十七日至二十日舉辦為期四天的現場徵才活動。這次活動集結旅宿、餐飲、交通運輸、長照服務、零售門市、汽車保養、醫療院所、休閒娛樂及宅配物流等二十九家企業，總共釋出八百八十八個多元工作機會。徵才活動時間皆為下午二時至四時，十一月十七日景美就服站（東棧商旅、三商餐飲、YouBike），十八日內湖就服站（安馨長照、行愛長照、松泰長照）、北投就服站（金永欣長照），十九日西門就服站（棉花田、逐鹿餐飲），二十日信義就服站（JINS、逐鹿餐飲、北都豐田、北醫大、北市聯醫、錢櫃、主婦聯盟合作社、長安健照長照、采鋐長照、寒舍餐旅。二十日南港東明青銀就服站（新瑞宅配、西雅圖、歲悅長照及好好生活家具）、艋舺就服站（朱記 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
再爆問題蛋外流…龍忠蛋行：養雞場說檢驗沒問題
彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼超標，昨爆出又有四萬顆流入市面，同樣檢出芬普尼超標。進貨的龍忠蛋行林姓老闆強調，養雞場來電...聯合新聞網 ・ 1 天前
人權海報設計展工作坊 大小朋友參與 (圖)
「民主的種子–人權海報設計展」正在白色恐怖景美紀念園區展出中，15日並推出工作坊，邀請大小朋友一同體驗海報創作。中央社 ・ 12 小時前
不一樣就是力量 20歲女大生面對顏面腫瘤活出自信
（中央社記者趙麗妍台中16日電）20歲女大生施羽桂因先天神經纖維瘤，國中時右半臉長出腫瘤，一度陷入自卑，至今歷經4次手術；後來施羽桂接觸其他病友，相互分享經驗，她表示，接受自己的不一樣，世界變得更開闊。中央社 ・ 16 小時前
川普調降農產品進口關稅 CNN：咖啡價格恐回不去了
（中央社記者侯姿瑩華盛頓15日專電）美國總統川普簽署行政命令，降低牛肉、咖啡等農產品的進口關稅，試圖平抑民眾生活成本壓力。不過，CNN報導，儘管可能會看到部分商品價格下降，但不足以讓生活在短期內變得更負擔得起，美國咖啡價格也可能回不去了。中央社 ・ 1 天前
蘇澳災後第6天 慈濟人持續為受災戶清掃
鳳凰颱風與東北季風共伴，挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳，多處低窪地區傳出嚴重淹水災情，其中位在蘇南路251巷1弄內的多戶住家被泥沙、石塊灌入，屋內一片狼藉。慈濟志工一早便動員前往受災區域，協助居民展開全面清...大愛電視 ・ 13 小時前
漁翁島燈塔界碑漆上白漆惹眾怒 航港局：油漆為古蹟保存方式之一
去年漁翁島燈塔進行塔身構件整修作業，今年6月才修復全面開放。卻有人發現2塊「閩海關界」，被工程單位以白漆覆蓋，讓古蹟蒙塵。主管的航港局表示，因關界碑為燈塔圍牆的一部分，為避免風化海鹽侵蝕，油漆為古蹟保存方式之一，每年例行的燈塔圍牆油漆作業時，關界碑亦同時上漆，並於油漆作業完成後，再行將界碑文字描繪上自由時報 ・ 17 小時前
川普調降逾200項食品進口關稅 印度農民商人受惠
（中央社新德里16日綜合外電報導）美國總統川普宣布多項食品獲得豁免「對等關稅」，印度農民及農產品出口商在受惠者之列，一些分析家認為，川普此舉有助於讓下滑的需求回升。中央社 ・ 12 小時前
溫暖人心的酷禮提案：為每位故事創作者精選的智慧儲存好物
年末佳節，送出不平凡的禮物兼具品味與心意，Western Digital分享年末送禮攻略。無論是珍視生活點滴的「酷收藏家」、熱愛創作新故事的「酷創作者」、以影像捕捉世界的「酷專業工作者」，或追求極致快感的 「酷玩家」，都以可靠的儲存科技，守護每個精彩時刻，讓靈感與記憶永遠觸手可及。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
他視力模糊以為用眼過度，竟是「青光眼」！ 醫點名高危習慣 趴睡、領帶太緊都中
46歲的張經理是媒體工作者，長期超時使用3C產品。最近他常覺得眼睛痠澀、視力模糊，原以為只是疲勞，沒想到就醫檢查後竟被診斷為「低眼壓青光眼」。許多人以為青光眼一定伴隨高眼壓，但有些即使眼壓在正常範圍內，視神經仍可能持續受損的「正常眼壓型青光眼」。尤其是在台灣人中，超過一半青光眼患者都是正常眼壓。因為初期症狀不明顯，往往等到視野嚴重缺損才被發現，成為現代人視力健康的隱形威脅。正常眼壓青光眼的患者，降眼壓仍是最主要的控制方式，他們需要的目標眼壓，往往比普通青光眼的患者更低。除了傳統的降眼壓藥物治療，現在也有許多新型的微創雷射或迷你植入物，有效治療此類病患。 小心日常習慣 正在慢慢傷眼 童綜合醫院眼科楊啟蘭醫師指出，趴睡姿勢竟然可能是影響眼睛健康的元兇，建議睡眠時將頭部稍微墊高，並避免患眼那側朝下側睡，有助於降低眼壓。此外，瑜伽中的倒立動作如果維持時間過長，眼壓可能瞬間飆升至兩倍；或是演奏像是小號、雙簧管等需要用力吹氣的管樂器，累積的演奏時數與視野異常呈現顯著關聯，甚至連打領帶繫得太緊，也可能造成眼壓升高。正常眼壓型青光眼患者的視神經往往比一般人脆弱，而且常伴隨像是容易偏頭痛、手腳冰冷等血管常春月刊 ・ 1 天前
腳麻刺痛竟非椎間盤突出！OL長期「暴食」B群 醫：維生素變慢性神經毒
現代人追求健康，大量攝取保健食品已成為日常，然而，錯誤的劑量與迷思，可能將原本「神經營養」的好幫手，轉化成毒害身體的「健康殺手」。中醫師徐國峰近期分享了一個令人震驚的臨床案例：一名長期腳麻、刺痛的A小姐，遍尋骨科、復健科未果，最終發現元凶竟是她每天補充的高劑量維生素B群，導致罕見的功能性神經病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前