手腳冰冷2成因 中醫教調養

許多人都有手腳冰冷的困擾，中醫觀點認為，這不單是外在環境造成，而是體內陰陽氣血失衡的表現。（王家瑜攝）

本周起氣溫有感降溫，許多人都有手腳冰冷的困擾，晚上睡覺得先在被窩裡「預熱」半天才能睡著。有人以為這只是氣溫低，其實在中醫的觀點中，手腳冰冷不單是外在環境造成，而是體內陰陽氣血失衡的表現。

亞灣馬光中醫診所醫師藍涵鐘表示，造成手腳冰冷的狀況不外乎兩種，一是陽氣不足，不管衣服怎麼穿都還是覺得冷的「虛證」，二是氣血受阻，循環不良導致氣血沒辦法輸送到手腳的「實證」。

藍涵鐘表示，「虛證」是指身體太虛、陽氣不足。當陽氣虛弱、推動無力時，陰血就像枯竭的溪流，無法充分地去溫暖四肢末梢，這才造成手腳冰冷的症狀，也就是體內的火種太弱、氣血推動力不足。

虛證常見表現包括：怕風、臉色蒼白、精神疲倦、腰痠、腹瀉、容易頻尿、女生月經量少或經痛。這是俗話說的「冷底」體質，中醫治療以「溫陽補氣、養血通絡」為原則。日常調養應多吃溫熱性食物，如老薑、蔥白、桂圓、紅棗、牛肉，最忌吃冰，如冷飲、冰品、生菜沙拉。尤其注意腹部、腰部、腳底的保暖，不讓寒氣從下侵。

「實證」則是氣血受阻、鬱熱內閉。有些人體內燥熱臉頰發紅，手腳卻冷得發抖。此為陽氣被困在體內，無法到末梢而造成手腳冷。這類患者多半壓力大、情緒緊繃，久坐少動，若再加上飲食厚膩、熬夜失眠，就易導致外冷內熱、手腳冰冷卻怕熱、胸悶煩躁的矛盾狀況。

藍涵鐘說，實證常見表現包括：容易煩躁、口乾口苦、便祕、胸悶、情緒壓力大、易緊張焦慮、舌紅苔黃、脈數。這類人治療上以「疏肝理氣、化痰通絡」為原則，幫助氣血暢行，使鬱熱得洩、寒象自解。日常調養方面，建議學會放鬆，深呼吸、散步、聽音樂都是幫助理氣好方法。每天30分鐘有氧運動，如快走、瑜伽、伸展，促進氣血循環。