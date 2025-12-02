手腳刺4刀經紀公司老闆身亡 中檢依傷害致死罪起訴凶手
簽下啦啦隊「天花板女神」河智媛等人經紀約的經紀公司總經理詹智能，今年8月4日遭人持刀砍手、腳各2刀，失血嚴重，送醫急救不治，行凶的黃男事後到警局投案。台中地檢署今（2）日偵結，依傷害致死罪起訴收押中的黃男，並移送台中地院國民法官庭審理。
台中地檢署表示，因此案為國民法官案件，依相關規定不得有影響國民法官「預斷」（事先斷定或預測）的論述，因此不便說明。
起訴指出，黃男（41歲）基於傷害致死之犯意，於8月4日清晨從臺北市萬華區駕車到臺中市一家全家超商附近埋伏。黃男見詹男駕車於當日10時許抵達本案超商並入內消費，即前往超商門口等候。待詹男於10時25分許走出超商大時，黃男即趨前推擠詹男，並以辣椒水噴向詹男臉部。
詹男見狀趁隙躲回超商，黃男持預藏之西瓜刀進入超商，持刀往詹男之左手、左腳各砍2刀後駕車逃逸。詹男經送醫後，同日11時30許，因遭銳器砍傷左手、左腳，導致大動脈斷裂而大量失血身亡。
在超商行凶的黃男在案發後約1小時，前往13公里外的永興派出所投案，經偵訊後法院裁定收押。檢方認為黃男犯刑法第277條第2項傷害致死罪嫌，依法可處無期徒刑或7年以上之重罪，依法起訴黃男，並依國民法官法移送台中地院審理。
