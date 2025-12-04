手腳痠麻恐是骨刺壓迫 以退化、勞力姿態、外傷較常見
【NOW健康 楊芷晴／新北報導】現代人常因姿勢不良、勞損、缺乏運動或老化等因素，導致血液循環不佳、肌肉緊繃僵硬，引發肩頸痠痛或腰痠背痛。然而，一旦出現整隻手麻或下肢痠麻感，就需特別留意，這很可能是骨刺壓迫到神經所致。若連續出現兩次以上的不適症狀，應立即尋求醫師診治。
骨刺以退化、勞力姿態、外傷較常見 好發族群有三類
擁有海峽兩岸雙執照中醫師，佑德中醫院長張賜興醫師表示，骨刺（osteophyte）的主要原因是關節退化、關節過度使用、長期姿勢不良或外力創傷日久導致軟骨磨損，身體為了修復和保護關節，在關節邊緣長出額外的骨質突起，它的正式的醫學名稱就是「骨質增生」。
骨刺發生的可能原因包括年齡增長、姿勢不良、肥胖、遺傳、慢性發炎（如類風濕性關節炎）、外傷撞擊、運動過度或是職業傷害導致關節壓力過大而導致骨質增生。脊椎骨與脊椎骨之間有軟骨充當緩衝墊，這種軟骨就稱為椎間盤。
如果椎間盤因變形、移位或破裂就會壓迫到附近的脊髓與脊神經，就稱為「椎間盤突出」。常見原因首先是退化，因為氣血不足，導致氣血循環變慢，無法順利上達頭部或達於腰部；再來則是意外，像是車禍、撞擊，運動傷害和突然扭傷等導致關節錯位、擠壓，身體為了達到動態平衡，很可能會生出骨刺。若以骨刺好發族群歸納，包括老年人，電腦工作族、搬重物的勞力工作者等都在列。
張賜興醫師進一步說明，老年人是因為隨著老化而導致脊椎結構出現變化及退化；電腦工作族則容易因長時間使用電腦而長出富貴包或因坐姿不良造成椎間盤突出，尤其經常熬夜的人，更容易因為休息不夠，筋骨僵硬，導致氣血循環供應不足，進而衍生病症；至於搬重物的勞力工作者，若常用頭部頂重物、肩膀及腰負重物，也可能衍生頸椎或腰椎骨質增生及椎間盤突出等問題。
醫揭骨刺兩類型！椎間盤突出屬軟骨刺 骨贅增生為硬骨刺
一般民間所稱的「骨刺」，其實是泛指「骨質增生」與「椎間盤突出」。前者通常稱為「硬骨刺」，骨質增生是指關節軟骨磨損，骨頭邊緣突出形成骨贅。至於椎間盤突出則常稱為「軟骨刺」，是指椎間盤因退化變形，進而造成椎間盤往外突出。
張賜興醫師指出，頸椎、腰椎骨刺初期會覺得肩膀痠痛，腰部僵硬疼痛，隨著時間推移可能壓迫到神經，就會出現痠、脹、麻和刺痛，逐漸誘發到肢體末梢。頸椎骨刺是從肩頸開始順著上背、前臂一直到手指末端感覺到麻痛感；腰椎骨刺則順著神經的走向，引起下肢如大腿、小腿到足底、足背等發麻反應。
如發現以上類似症狀，建議應盡快就醫檢查，透過影像學如照X光、核磁共振（MRI）、電腦斷層（CT），若能結合脊髓攝影（CT myelography）、神經傳導檢查（EMG/NCS）等再來確認詳細病情狀況。
如果因骨刺出現短暫麻感，引起神經壓迫症狀，並非一發生就需要緊急手術處理，透過醫師正確的診斷、階段式對症治療與生活習慣的改變，多數患者都能有效控制症狀、恢復正常生理活動。
但是若忽略症狀、拖延治療，可能讓原本可逆的神經壓迫變成不可逆的永久傷害。最好的處理方式不是忍耐或拖延，而是趕快就醫、透過正確醫療處理，讓自己盡快復原恢復到正常生活狀況。
症狀發作初期，建議先透過中醫物理治療，如熱療、針灸、推拿、整脊、拔罐、滑罐、放血和小針刀、外敷特殊藥膏加上服用中藥等療法，即能透過鬆解軟組織的沾黏、舒緩肌肉緊繃，來減緩神經的壓迫感，降低疼痛、麻痺與不適感。
中醫治療骨刺！一般症狀1週有感 開刀術後初期針灸助修復
張賜興醫師坦言，初期出現一般症狀介入中醫治療，約莫治療1週疼痛就會有所改善，建議持續治療2至3個月，就能看到明顯效果。不過仍須視患者骨刺壓迫的程度，若經過各種物理方式治療仍未見改善，可進一步評估考慮是否開刀處理。
張賜興醫師曾收治一名59歲的李先生，檢查發現頸椎關節退化嚴重，長出骨刺擠壓到手部神經，同時腰椎4、5節椎間盤突出壓迫到坐骨神經，疼痛不適多年，醫師建議手術置換人工關節治療，因本身患有長期慢性疾病而害怕開刀，轉而求助中醫。藉由中醫物理治療，服用藥物再搭配使用特殊藥膏外貼療法，快速緩解疼痛及幫助身體修復，雙管齊下治療後整個人精氣神都恢復從前。
尤其有些患者開完刀後，神經壓迫症狀並未完全消除或有異物疼痛不適感，多年仍未解除者，張賜興醫師臨床發現，藉由中醫針灸、推拿和拔罐及外貼膏藥等方法治療，可有明顯改善，針對術後初期可先採用針灸和小針刀治療，能幫助身體快速增加修復能力，減輕術後痠痛麻感；推拿和拔罐也可視狀況同時進行，緩解緊繃的肌肉，有助放鬆及身體復原。
年輕時損傷未治癒落下「病根」 隨著年紀老化恐引爆
張賜興醫師分析，人超過35歲之後身體機能的「氣血」開始走下坡階段，如果年輕時期曾經長時間頸部腰部姿勢不良、長期熬夜或車禍、運動傷害引發暫時性的損傷，當時未積極治療、忍一忍看似病況好轉，很可能因此落下「病根」，日後隨年紀增長、生活習慣不良、飲食沒有節制大魚大肉、燒烤油炸不忌口等，年紀大時很可能就會引爆嚴重病況。
張賜興醫師解釋，這也是中醫問診時會詢問患者過去病史的原因，因為現在的病灶往往是過去種下的病因，有因果關係，因此，若有頸椎、腰椎不適或意外發生後損傷，不須隱忍，應迅速就醫，建議可尋求中醫治療。
預防頸椎腰椎長骨刺 不熬夜、多運動、少碰生冷油炸
預防頸椎、腰椎長骨刺須從多方面進行，張賜興醫師提醒，熬夜、睡眠不足可說是萬病根源，日常生活作息應維持正常；再者是心情因素，如果心情不好就會產生很多壓力，無形中也會加重疾病快速發作；此外，運動可以促進氣血循環加速進而緩解肌肉疼痛緊繃；最後要提醒的是，盡量少碰生冷、油炸和精緻發酵食物。
另外，電腦辦公族每半小時應休息5分鐘、起身走動，可透過簡單運動如仰頭、縮下巴合併擴胸，有助緩解頸部痠痛，或是雙手往上伸展交叉頂天、腰部左右轉動，來緩解腰部肌肉緊繃不適。
# 首圖來源／Freepik
更多NOW健康報導
▸強化自主醫療決策 健保擴大預立醫療照護諮商給付
▸台灣學童近視問題嚴重 眼科醫師聚焦近視控制關鍵問題
其他人也在看
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 55
「糖尿病」要改名？43％民眾排斥與糖友結婚 國健署說話了
根據最新糖尿病年鑑數據，台灣現已有超過250萬名糖友。最新研究顯示，部分台灣民眾仍對糖尿病有負面印象，有43.3%民眾對於家人與糖友聯姻感到猶豫，15.2%認為「糖尿病」病名令人不悅。對此，衛福部國民健康署署長沈靜芬表示，糖尿病只要好好控制、調整，其實跟一般民眾是一樣的，並呼籲高風險族群應把握免費健康檢查機會及早篩檢。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 5
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 發起對話
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 6
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 10
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法
大雪將至！「4生肖」健康亮紅燈 命理師曝6大養生開運法EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
吃完羊肉爐突然尿不出來 40多歲壯男攝護腺發炎腫脹
一名40多歲男子跟朋友一起吃羊肉爐，沒想到吃完以後，整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，但每次只尿一點點，甚至尿不出來，一個晚上如廁10多次，等到天亮跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒
F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，照片中的他臉頰凹陷、身形消瘦，被質疑是否健康出狀況。吳建豪對此表示，體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。醫師則提醒，若非刻意的體重減輕，要小心潛藏疾病，例如癌症、胃腸疾病等，「若體重驟減下，應就醫進行完整性評估，以確保健康。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 20 小時前 ・ 1
亞培「血糖監測器」釀7死736重傷！食藥署公布清查結果
美國食品藥物管理局（FDA）今（2025）年12月2日發布最高級別的Class I召回警告指出，亞培（Abbott）公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。對此台灣食藥署今（3）晚回應，該產品國內尚未核准醫療器三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智
越來越多人了解含糖飲料會危害健康，但有些人認為，小酌無害，但一項國際合作研究指出，少量酒精也會減弱大腦神經功能，酒精是失智症的風險因子。因此，酒精對失智風險「零安全值」。WHO曾聲明，酒精是一級致癌物，任何飲酒量都嘿增加癌症風險。醫師李柏賢也強調，根本沒有「安全飲酒量」一詞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
全聯「鯛魚排」禁藥結果羅生門？ 食藥署發話了
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全聯通路販售的「台灣鯛魚排（大）」被高雄市衛生局抽驗出含有禁用的動物用藥，下架回收，最新卻演變成供應商跟衛生局為了究竟有沒檢出，各執一詞。食藥署今（3）日對此表示，截至今日中午，該批號產品總計下架回收1831包，食藥署會持續督導地方衛生局辦理相關事宜，而基於源頭管理原則，也已移請縣市農政單位依權責辦理。 高雄市衛生局...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 4