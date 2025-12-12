手腳突然胖一圈，可能不是單純水腫！醫：「淋巴水腫」在●癌術後最常見，4症狀快就醫





90歲的陳阿嬤，多年前因子宮頸癌接受子宮切除及骨盆淋巴結廓清手術。雖然手術順利，但術後右下肢逐漸出現腫脹與疼痛，行走困難卻始終無法改善。

近日因跌倒造成右側股骨頸骨折，她前往童綜合醫院骨科手術治療。術後雖然骨折復原良好，但長期的下肢淋巴水腫仍影響復健，醫師擔心若不改善，未來可能導致長期臥床。

癌症手術後「淋巴水腫」別輕忽！嚴重恐須截肢救命

童綜合醫院整形外科郭彥辰醫師指出，淋巴水腫可分為兩類：

原發性：多因基因異常導致淋巴系統缺損。

續發性：後天因素造成，如癌症治療、創傷或感染。其中最常見的是癌症治療，包括手術、放射治療或化學標靶藥物治療。常見於乳癌、泌尿生殖系統癌症及婦科相關癌症。

陳阿嬤的案例屬於「續發性淋巴水腫」，子宮頸癌手術影響骨盆腔淋巴結，造成下肢含大分子蛋白的淋巴液回流受阻，長期累積在皮下組織中，不僅腫脹，也可能引發疼痛、關節活動受限及反覆感染。嚴重時甚至可能出現象皮病、壞死性筋膜炎，甚至需要截肢拯救生命。

微創新手術替淋巴液開「新通道」，傷口小、恢復期短

傳統淋巴水腫手術通常需要大面積切除病變組織並植皮，傷口大、復原期長，對患者身心負擔甚重。郭彥辰醫師指出，「超顯微淋巴管靜脈吻合手術」屬微創新技術，具有以下優勢：

切口小（約1.5–2公分）

組織破壞少

恢復期短，術後可下床活動

不在其他部位新增傷口

手術流程包括：

在患肢皮下注射螢光染劑

使用近紅外線螢光成像系統定位淋巴管

在超高倍顯微鏡下，以直徑僅0.03mm的手術縫線將0.2–0.8mm的淋巴管與小靜脈吻合

建立多條替代淋巴回流通道，改善腫脹

簡單來說，手術就像為滯留淋巴液開闢「繞道」，讓液體順利回流到靜脈系統。

越早治療、效果越好，避免留下後遺症

郭醫師提醒，淋巴水腫有時在癌症手術後數月發生，有時甚至拖到十幾、二十年才出現。初期症狀不明顯，許多患者以為只是「水腫」而忽略治療機會。

研究顯示，越早接受超顯微淋巴管靜脈吻合手術，預後成效越好。若拖太久，可能會造成：

蜂窩性組織炎

反覆感染

皮膚纖維化、變硬

隨後導致不可逆的腫脹

若手臂或腿部常常腫脹、沉重、緊繃或疼痛，建議儘早尋求專科醫師評估，以免錯過治療黃金期。

