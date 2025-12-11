手腳紅斑不癢！他問AI竟罹「梅毒二期」 醫點頭揭成因

【健康醫療網／記者林則澄報導】一名年輕男子去露營後返家，發現雙手長出紅斑，起初以為是被蚊蟲叮咬，但持續擦藥膏一個月都沒好轉，無奈下就診，才發現是梅毒上身。泌尿科蘇信豪醫師表示，梅毒的症狀千變萬化，常偽裝成皮膚病，傳染途徑以不安全性行為占大宗，越早治療，痊癒機會越高。

蘇信豪醫師受訪指出，這名男子的職業為上班族，年紀才30多歲，去露營返家後，手掌、腳踝就出現紅斑，以為是被不知名的毒蟲咬到，或接觸過敏原誘發過敏。他起初為了消除這些紅斑，自己去藥局買止癢的類固醇藥膏，擦拭一個月後，發現紅斑雖無引起不適感，但數量不減反增，無奈下先求助人工智慧（AI）後，懷疑是梅毒（Syphilis）上身，嚇得趕緊就醫。

抽血驚見梅毒指數飆 患者鬆口曾做「這件事」

蘇信豪醫師表示，男子的抽血報告顯示，梅毒血清反應（STS）呈現陽性，數值為1比256，代表體內認得梅毒細菌的免疫細胞相當活躍，通常在早期指數較高，到了晚期則因免疫細胞死亡，指數逐漸下降。男子確診為「二期梅毒」後，一問之下他才娓娓道來，自己數月前有過不安全性行為。

蘇信豪醫師提到，梅毒被稱為醫界「偉大的模仿者（The Great Imitator）」，該病的症狀千變萬化，常被誤以為是一般的皮膚病。民眾若發現身體出現不明紅斑，尤其是不安全性行為後，發現手掌、腳底，或私密處有無痛性潰瘍（硬性下疳）就可能是一期梅毒的警訊。

梅毒像皮膚病 手掌、腳底紅斑恐是早期警訊

至於二期梅毒最典型的特徵之一就是斑丘疹（Maculopapular rash），這類疹子長在手掌與腳底，外觀為紅褐色或銅板色，且跟蚊蟲叮咬或濕疹最大的不同是，通常不痛不癢，有些病灶的邊緣甚至會有像是領圈狀的脫屑（Biett's collarette），也是判斷是否感染梅毒的線索。

​很多梅毒患者會問「我沒有亂來，怎麼會中」，或懷疑「是不是去公廁被傳染」，蘇信豪醫師指出，民眾一般日常的接觸，例如握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池通常不會感染梅毒，因梅毒螺旋體離開人體後，很快就會死亡，但得過梅毒後痊癒者，還是有一定機率會再感染，身體不會因有抗體就具保護力，因此仍要持續維持安全性行為。

梅毒主要經性行為傳播 可重複感染

梅毒的傳染途徑主要以不安全性行為占大宗，包括陰道性交、或是口內性交、肛門性交後，接觸到含梅毒螺旋體的體液硬性下疳感染，因此性行為時保險套若未完全覆蓋病灶，仍有感染風險，全程使用仍是最佳預防方式。

此外，蘇信豪醫師表示，梅毒也會經血液傳染，由共用針頭和針具、輸入未經篩檢的血液到體內，另母子垂直感染則為孕婦感染梅毒後，透過胎盤傳染給胎兒，造成新生兒感染先天性梅毒。

不要自己當醫生 梅毒早期治療效果佳

蘇信豪醫師提醒民眾，梅毒越早期治療，痊癒的機會越高，患者須經​抽血檢查後確定病情，並遵照醫囑定期施打長效型青黴素（Long-acting Penicillin）或口服阿奇黴素（Azithromycin）幫助殺菌，可尋求信任的泌尿科、感染科或皮膚科醫師協助，但勿自己當醫生買藥口服或塗抹，以免錯過最佳治療期。

早期梅毒傳染力強 症狀消失不代表痊癒

衛生福利部疾病管制署表示，梅毒的潛伏期通常約為3周，病程界線以一年為區分，分為早期及晚期梅毒，其中早期梅毒包括一期梅毒、二期梅毒及早期潛伏性梅毒，而晚期梅毒通常包括三期梅毒及晚期潛伏性梅毒，通常早期梅毒的傳染性較強，數周後硬性下疳雖會自動消失，卻開始有頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕，或肌肉及關節疼痛等全身性症狀。

疾管署提到，患者接下來會出現全身皮膚隆起、形狀如紅豆般大小的疹子，全身性淋巴腺腫也是常見症狀之一，多見於鼠蹊部、頸部、枕部、腋部及上髁部，腫大的淋巴腺會像橡皮一樣硬，但沒有不適感；再之後則進入為期數月甚至長達20年的無明顯症狀時期，但體內仍有梅毒螺旋菌，可能影響神經系統，造成頭痛、嘔吐及視乳頭水腫等較輕微症狀。

晚期梅毒侵害心血管與神經 恐導致癱瘓

至於晚期梅毒傳染性較弱，主要症狀為「梅毒腫」，易發生於皮膚、上表皮組織以及骨骼肌肉組織，或誘發「心臟血管性梅毒」，病變主要是主動脈炎、冠狀動脈入口狹窄、動脈瘤，甚至是「神經性梅毒」引起腦性、周邊神經性及腦脊髓性病變，導致全身癱瘓，通常發生於感染後3到7年。

