手腳血管阻塞與麻痺：警惕高血糖引起的末梢血管問題

糖尿病最為人知的症狀就是「三多一少」：多吃、多喝、多尿、體重減少，然而讓身體都泡在糖水裡的糖尿病，可不只這些症狀，還會有許多非典型的症狀，讓人難以和糖尿病產生聯想，常因此而錯失及早控制的時機。本文就由v新陳代謝科醫師游能俊盤點這些症狀，看看你自己中了沒？

體力：疲倦嗜睡

攝取入體內的糖份有三項用處：（1）提供熱量讓人體有力氣；（2）多餘的糖會轉換成肝醣儲存；（3）再多出來的糖會變成脂肪儲存。

這三項用處的背後都要有靈敏的胰島素來啟動，如果身體已經病態到胰島素無法啟動，處於失衡的狀態，很快的就會出現「三多一少」的症狀，吃進去的食物之糖份沒有被身體好好的運用（糖份只會塞在血管裡面），無法提供足夠的能量，就會讓人產生疲倦感與嗜睡。

眼睛：視力模糊、視網膜病變

糖份和水分會進出眼睛，高血糖時會造成視力模糊，因為水份滲透壓的改變，會在短時間內使眼睛焦距產生快速的變化，症狀初期感覺到視力對焦不好，經過血糖控制即可恢復。但在長期高血糖狀態下，會導致視網膜病變，包括視網膜剝離、玻璃體出血、黃斑部水腫等，甚至失明，不能輕忽。

口腔：牙周病及傷口難癒合

牙周病的發生和糖尿病有關，糖尿病會讓牙周病不容易好，醫學研究已經證實，若患有牙周病，務必檢查病人的血糖值。此外，牙科病人若拔牙的傷口好得很慢，牙科醫師會特別注意請病人先檢查血糖、控制好血糖再來處理拔牙的問題，因此有不少糖尿病病人，是因為牙科醫師的要求，轉診檢測血糖之後而獲得診斷。

神經病變：麻痺、自律神經失調如多汗及頻尿

高血糖會造成各種神經病變，例如顏面神經麻痺，是單一條的神經麻痺，就可能和高血糖有關係，因此民眾若出現神經病變，就要懷疑背後是否為糖尿病的因素所造成。

然而神經麻痺並非糖尿病的第一個病灶，而是病變久了之後導致神經受損，也常出現腳麻的症狀，但是腳麻並不等於糖尿病，因為造成腳麻的原因很多，但若有腳麻，就得檢查是否有糖尿病；一旦腳麻是因為糖尿病神經病變引起的，腳部會因為感覺不靈敏而容易受傷、出現傷口，嚴重時潰瘍惡化，恐怕得面臨截肢保命的後果。

自律神經失調也會發生在糖尿病神經病變的時候，自律神經負責調節心跳、出汗、膀胱收縮等，因此糖尿病人常見心跳快、多汗等現象；有些病人則是頻尿、多尿或尿不乾淨，可能是高血糖的因素進展到支配膀胱的神經產生病變的緣故。

手腳：血管阻塞、發麻

提到神經麻痺，先來看看手腳的相關問題，可分為兩個層面：血管與神經。從血管層面來看，由於高血糖會讓血管硬化，導致血流不佳，嚴重時會造成血管阻塞，通常發現於年長者，惡化到塞死的狀況會出現烏腳，恐怕會面臨不得不截肢的命運。

再看神經層面的問題，由於高血糖會引發神經病變，糖尿病患者會腳麻，這時要區分，大腿的麻不太可能是糖尿病引起的，糖尿病的腳麻會從腳底開始，而且腳麻會發生的比手麻還早，手麻的發生原因包括腕隧道症候群，糖尿病病人發生腕隧道症候群的比率也會比較高，但兩者並非因果關係。

高血糖引起的腳麻區域大約在穿襪子的範圍內，手麻的區域則在戴手套的範圍內，可用這口訣來記：腳麻不過膝、手麻不過肘。曾有病人是因為手腳麻發生了一段時間去看醫生，一檢查發現果然很血糖高！

心臟血管：心跳過快、容易喘、心臟衰竭

從血糖偏高的糖尿病前期開始，血管健康就逐漸受損。已經有很多的醫學證明，當糖尿病會危及生命時，很少是高低血糖引起的，最終是死於心血管疾病！因為高血糖會讓血管老化、硬化的速度加快，容易造成冠心病，而且糖尿病患者的心臟收縮功能比較不好，產生特殊的舒張性心臟無力，病人容易喘，因此糖尿病人有比較高的比例會產生心臟衰竭。

此外，從心臟科住院病人的資料得知，第一次發生心肌梗塞、第一次被診斷心衰竭的人，有許多病人合併有糖尿病，因此第一次的糖尿病很可能是在心臟科被診斷出來的，但這時已經是相對嚴重的情況了。

高血糖也對心跳有所影響，當人們在吸氣、吐氣持續進行時，心跳有非常靈敏的自動節律變化，一旦高血糖形成自律神經病變，患者的自動節律變化就會不見，更嚴重時會使心跳太快，若心臟常常處於心跳過快的情況，最後心臟衰竭就會來的比較早。

腸胃道：胃輕癱、夜間腹瀉

糖尿病患者會出現一種稱為「胃輕癱」的現象，因為神經會支配胃的蠕動，然而高血糖造成的神經病變會使胃的蠕動變差。腸道當然也會受影響，可能出現便秘或腹瀉現象，糖尿病導致的腹瀉很特別，病人經常是夜裡起來腹瀉（不同於一般腹瀉多發生於白天，除非是腸胃炎從早拉到晚），這是一種很異常的現象，更是一種警訊，這通常是糖尿病神經病變引起的，稱為「糖尿病性腹瀉」，用一般止瀉藥的治療效果不佳，需針對神經使用特殊用藥，狀況就會改善。

肝膽胰：脂肪肝、胰臟癌、肝膿瘍、膽囊炎

其實不能說糖尿病影響了肝臟，而是說糖尿病前期的人，大部份有脂肪肝，假如這群人沒有控制飲食、調節過多的體重，將使脂肪肝惡化。

第1型和第2型糖尿病患者的胰臟之胰島素分泌功能異常，但其實胰臟經由超音波檢查是正常的，然而有些現象卻須警惕，那就是胰臟癌和高血糖有關，胰臟癌的患者多數合併有糖尿病，糖尿病患者也相對有比較高的比例罹患胰臟癌；甚至以普遍糖尿病病人罹患各種癌症的比例來看，也會比一般人高，反之，癌症病人也要檢查是否合併血糖過高。

再者，糖尿病患者容易發生肝膿瘍、膽囊炎，但診斷都會偏慢。一般人罹患這些疾病會出現發燒等現象，人體發燒是白血球動員的免疫反應；但糖尿病會讓發燒反應比較不靈敏，因為患者的白血球動員力比較差，導致發燒的現象會比較慢出現，即使發燒也不會太高，一旦出現發燒現象，狀況已經比一般人嚴重。所以部份糖尿病是因為病人發生了肝膿瘍、膽囊炎這些感染症，經由住院檢查才發現患有糖尿病。

腎臟：腎臟病變、洗腎

眾所周知，糖尿病會引發腎臟病變，洗腎病人有一半是因為糖尿病引起的。當血糖控制不佳，會傷害腎臟的血管、增加腎臟過濾血液的負擔，長期下來就會導致腎臟病變，但不見得會發生在所有糖尿病患者的身上。

至於許多人常提到有小便泡泡就是腎臟受損的徵兆，但這是非常不可靠的方法，雖然尿蛋白高的人確實會有小便泡泡，但更多的時候看到小便泡泡並沒有驗出尿蛋白，必須以就醫檢查的結果為準。

泌尿生殖系統：影響性功能、反覆性陰道炎或尿道炎

男性很直接影響到的就是性功能，女性則是常見反覆發生的陰道炎、尿道炎，所以有不少新病人是經由婦產科醫師發現的。那麼為何糖尿病女性患者會反覆發生陰道炎及尿道炎呢？常態情況下身體有些部位（包括生殖泌尿系統）有一定數量的菌，若血糖過高，餵養了細菌和黴菌，會使之生長得特別旺盛；此外，一旦血糖升高，血液的黏稠度變濃，連帶使得白血球的動員力都受到影響，一旦有任何感染都會變得比較嚴重。

此外，用馬桶或坐墊旁邊有沒有螞蟻來判斷是否有糖尿病，雖然有些參考性，但是不夠敏感，不鼓勵大家這樣去看。或是女孩子的內褲是否會招來螞蟻也有一些參考性，但未必是糖尿病造成的，有些媽媽帶女兒來求診，結果發現，女孩子內褲沾有陰道分泌物也是會招來螞蟻的。

皮膚：瘙癢、小腿無毛及褐色斑塊、黑棘皮症

糖尿病患者容易皮膚瘙癢，是因為高血糖引起血漿和組織液滲透壓的變化，刺激了神經末梢，以及皮膚長時間處於脫水狀態而乾燥，都會造成瘙癢感。常看到病人東抓癢、西抓癢，但並沒有看到疹子，然而沒有「糖尿病皮膚疹」這種說法或是這項名稱。

此外，罹患糖尿病的人可能會在腳部皮膚看到兩種現象：小腿無毛、褐色斑塊。毛髮需要血管來滋養，但如果神經受損，支配神經的微血管營養不良，就會掉毛，通常發生於小腿以及大腳趾，會光滑到連細毛都沒有。第二就是在兩邊的小腿會看到褐色的色素沉澱斑塊，因為負責將營養送到皮膚的極細小微血管產生小阻塞或小破裂，造成色素沉澱所致。

因此可以從雙腳看到糖尿病的狀況，情況嚴重時，感覺神經受損，連腳都會變形，稱為「夏柯氏足」，此時傷口難以癒合恐面臨截肢。

至於青少年常見到腋下或脖子等皮膚皺摺處變黑，醫學上稱為黑棘皮症。當身體的胰島素處於阻抗狀態時，皮膚就會發生這種變化，這是重要的警訊，不可輕忽，否則糖尿病會來的很早，背後的原因其實還是──肥胖！

（記者張玉櫻、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

