手腳血管阻塞與麻痺：警惕高血糖引起的末梢血管問題
糖尿病最為人知的症狀就是「三多一少」：多吃、多喝、多尿、體重減少，然而讓身體都泡在糖水裡的糖尿病，可不只這些症狀，還會有許多非典型的症狀，讓人難以和糖尿病產生聯想，常因此而錯失及早控制的時機。本文就由v新陳代謝科醫師游能俊盤點這些症狀，看看你自己中了沒？
體力：疲倦嗜睡
攝取入體內的糖份有三項用處：（1）提供熱量讓人體有力氣；（2）多餘的糖會轉換成肝醣儲存；（3）再多出來的糖會變成脂肪儲存。
這三項用處的背後都要有靈敏的胰島素來啟動，如果身體已經病態到胰島素無法啟動，處於失衡的狀態，很快的就會出現「三多一少」的症狀，吃進去的食物之糖份沒有被身體好好的運用（糖份只會塞在血管裡面），無法提供足夠的能量，就會讓人產生疲倦感與嗜睡。
眼睛：視力模糊、視網膜病變
糖份和水分會進出眼睛，高血糖時會造成視力模糊，因為水份滲透壓的改變，會在短時間內使眼睛焦距產生快速的變化，症狀初期感覺到視力對焦不好，經過血糖控制即可恢復。但在長期高血糖狀態下，會導致視網膜病變，包括視網膜剝離、玻璃體出血、黃斑部水腫等，甚至失明，不能輕忽。
口腔：牙周病及傷口難癒合
牙周病的發生和糖尿病有關，糖尿病會讓牙周病不容易好，醫學研究已經證實，若患有牙周病，務必檢查病人的血糖值。此外，牙科病人若拔牙的傷口好得很慢，牙科醫師會特別注意請病人先檢查血糖、控制好血糖再來處理拔牙的問題，因此有不少糖尿病病人，是因為牙科醫師的要求，轉診檢測血糖之後而獲得診斷。
神經病變：麻痺、自律神經失調如多汗及頻尿
高血糖會造成各種神經病變，例如顏面神經麻痺，是單一條的神經麻痺，就可能和高血糖有關係，因此民眾若出現神經病變，就要懷疑背後是否為糖尿病的因素所造成。
然而神經麻痺並非糖尿病的第一個病灶，而是病變久了之後導致神經受損，也常出現腳麻的症狀，但是腳麻並不等於糖尿病，因為造成腳麻的原因很多，但若有腳麻，就得檢查是否有糖尿病；一旦腳麻是因為糖尿病神經病變引起的，腳部會因為感覺不靈敏而容易受傷、出現傷口，嚴重時潰瘍惡化，恐怕得面臨截肢保命的後果。
自律神經失調也會發生在糖尿病神經病變的時候，自律神經負責調節心跳、出汗、膀胱收縮等，因此糖尿病人常見心跳快、多汗等現象；有些病人則是頻尿、多尿或尿不乾淨，可能是高血糖的因素進展到支配膀胱的神經產生病變的緣故。
手腳：血管阻塞、發麻
提到神經麻痺，先來看看手腳的相關問題，可分為兩個層面：血管與神經。從血管層面來看，由於高血糖會讓血管硬化，導致血流不佳，嚴重時會造成血管阻塞，通常發現於年長者，惡化到塞死的狀況會出現烏腳，恐怕會面臨不得不截肢的命運。
再看神經層面的問題，由於高血糖會引發神經病變，糖尿病患者會腳麻，這時要區分，大腿的麻不太可能是糖尿病引起的，糖尿病的腳麻會從腳底開始，而且腳麻會發生的比手麻還早，手麻的發生原因包括腕隧道症候群，糖尿病病人發生腕隧道症候群的比率也會比較高，但兩者並非因果關係。
高血糖引起的腳麻區域大約在穿襪子的範圍內，手麻的區域則在戴手套的範圍內，可用這口訣來記：腳麻不過膝、手麻不過肘。曾有病人是因為手腳麻發生了一段時間去看醫生，一檢查發現果然很血糖高！
心臟血管：心跳過快、容易喘、心臟衰竭
從血糖偏高的糖尿病前期開始，血管健康就逐漸受損。已經有很多的醫學證明，當糖尿病會危及生命時，很少是高低血糖引起的，最終是死於心血管疾病！因為高血糖會讓血管老化、硬化的速度加快，容易造成冠心病，而且糖尿病患者的心臟收縮功能比較不好，產生特殊的舒張性心臟無力，病人容易喘，因此糖尿病人有比較高的比例會產生心臟衰竭。
此外，從心臟科住院病人的資料得知，第一次發生心肌梗塞、第一次被診斷心衰竭的人，有許多病人合併有糖尿病，因此第一次的糖尿病很可能是在心臟科被診斷出來的，但這時已經是相對嚴重的情況了。
高血糖也對心跳有所影響，當人們在吸氣、吐氣持續進行時，心跳有非常靈敏的自動節律變化，一旦高血糖形成自律神經病變，患者的自動節律變化就會不見，更嚴重時會使心跳太快，若心臟常常處於心跳過快的情況，最後心臟衰竭就會來的比較早。
腸胃道：胃輕癱、夜間腹瀉
糖尿病患者會出現一種稱為「胃輕癱」的現象，因為神經會支配胃的蠕動，然而高血糖造成的神經病變會使胃的蠕動變差。腸道當然也會受影響，可能出現便秘或腹瀉現象，糖尿病導致的腹瀉很特別，病人經常是夜裡起來腹瀉（不同於一般腹瀉多發生於白天，除非是腸胃炎從早拉到晚），這是一種很異常的現象，更是一種警訊，這通常是糖尿病神經病變引起的，稱為「糖尿病性腹瀉」，用一般止瀉藥的治療效果不佳，需針對神經使用特殊用藥，狀況就會改善。
肝膽胰：脂肪肝、胰臟癌、肝膿瘍、膽囊炎
其實不能說糖尿病影響了肝臟，而是說糖尿病前期的人，大部份有脂肪肝，假如這群人沒有控制飲食、調節過多的體重，將使脂肪肝惡化。
第1型和第2型糖尿病患者的胰臟之胰島素分泌功能異常，但其實胰臟經由超音波檢查是正常的，然而有些現象卻須警惕，那就是胰臟癌和高血糖有關，胰臟癌的患者多數合併有糖尿病，糖尿病患者也相對有比較高的比例罹患胰臟癌；甚至以普遍糖尿病病人罹患各種癌症的比例來看，也會比一般人高，反之，癌症病人也要檢查是否合併血糖過高。
再者，糖尿病患者容易發生肝膿瘍、膽囊炎，但診斷都會偏慢。一般人罹患這些疾病會出現發燒等現象，人體發燒是白血球動員的免疫反應；但糖尿病會讓發燒反應比較不靈敏，因為患者的白血球動員力比較差，導致發燒的現象會比較慢出現，即使發燒也不會太高，一旦出現發燒現象，狀況已經比一般人嚴重。所以部份糖尿病是因為病人發生了肝膿瘍、膽囊炎這些感染症，經由住院檢查才發現患有糖尿病。
腎臟：腎臟病變、洗腎
眾所周知，糖尿病會引發腎臟病變，洗腎病人有一半是因為糖尿病引起的。當血糖控制不佳，會傷害腎臟的血管、增加腎臟過濾血液的負擔，長期下來就會導致腎臟病變，但不見得會發生在所有糖尿病患者的身上。
至於許多人常提到有小便泡泡就是腎臟受損的徵兆，但這是非常不可靠的方法，雖然尿蛋白高的人確實會有小便泡泡，但更多的時候看到小便泡泡並沒有驗出尿蛋白，必須以就醫檢查的結果為準。
泌尿生殖系統：影響性功能、反覆性陰道炎或尿道炎
男性很直接影響到的就是性功能，女性則是常見反覆發生的陰道炎、尿道炎，所以有不少新病人是經由婦產科醫師發現的。那麼為何糖尿病女性患者會反覆發生陰道炎及尿道炎呢？常態情況下身體有些部位（包括生殖泌尿系統）有一定數量的菌，若血糖過高，餵養了細菌和黴菌，會使之生長得特別旺盛；此外，一旦血糖升高，血液的黏稠度變濃，連帶使得白血球的動員力都受到影響，一旦有任何感染都會變得比較嚴重。
此外，用馬桶或坐墊旁邊有沒有螞蟻來判斷是否有糖尿病，雖然有些參考性，但是不夠敏感，不鼓勵大家這樣去看。或是女孩子的內褲是否會招來螞蟻也有一些參考性，但未必是糖尿病造成的，有些媽媽帶女兒來求診，結果發現，女孩子內褲沾有陰道分泌物也是會招來螞蟻的。
皮膚：瘙癢、小腿無毛及褐色斑塊、黑棘皮症
糖尿病患者容易皮膚瘙癢，是因為高血糖引起血漿和組織液滲透壓的變化，刺激了神經末梢，以及皮膚長時間處於脫水狀態而乾燥，都會造成瘙癢感。常看到病人東抓癢、西抓癢，但並沒有看到疹子，然而沒有「糖尿病皮膚疹」這種說法或是這項名稱。
此外，罹患糖尿病的人可能會在腳部皮膚看到兩種現象：小腿無毛、褐色斑塊。毛髮需要血管來滋養，但如果神經受損，支配神經的微血管營養不良，就會掉毛，通常發生於小腿以及大腳趾，會光滑到連細毛都沒有。第二就是在兩邊的小腿會看到褐色的色素沉澱斑塊，因為負責將營養送到皮膚的極細小微血管產生小阻塞或小破裂，造成色素沉澱所致。
因此可以從雙腳看到糖尿病的狀況，情況嚴重時，感覺神經受損，連腳都會變形，稱為「夏柯氏足」，此時傷口難以癒合恐面臨截肢。
至於青少年常見到腋下或脖子等皮膚皺摺處變黑，醫學上稱為黑棘皮症。當身體的胰島素處於阻抗狀態時，皮膚就會發生這種變化，這是重要的警訊，不可輕忽，否則糖尿病會來的很早，背後的原因其實還是──肥胖！
（記者張玉櫻、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·剛吃飽又想吃？大腦一直在想食物？ 醫揭「這因素」害的：不是嘴饞
·吃飽就拉為何沒變瘦？ 醫揪「背後真相」：小心反而更容易胖
其他人也在看
「下廚2習慣」很多家庭都在犯！50歲男得肝癌超後悔
林口長庚醫師廖繼鼎提醒，為了省錢反覆使用炸油、煮完飯就關抽油煙機，恐讓致癌物長期累積，增加肝癌與其他癌症風險。省下少量油錢與電費，可能換來高額醫療代價，專家呼籲別因小失大。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 9
他糖尿病四個月甩16公斤！糖化血色素從14降至5.5
一名39歲工程師罹患糖尿病，糖化血色素高達14，透過每週運動300分鐘並攝取優質蛋白質，4個月內成功減重16公斤，不僅使糖化血色素降至5.5，脫離糖尿病危害，更在7年間維持理想體重。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
奇蹟! 婦人"數百顆腫瘤"2個月全消 陽交大醫院逆轉生機
地方中心／黃富溢宜蘭報導宜蘭有一名婦人，多年前曾罹患肝癌，以及肺部「數百顆腫瘤」，標靶治療也沒效，移動得靠輪椅。但返鄉回到陽交大附醫尋求醫療，短短兩個月腫瘤竟然「全部消失」，創下罕見奇蹟。民視 ・ 1 天前 ・ 13
賴佩霞女婿先天性心臟病逝世 醫示警「第二胎風險增6倍」
藝人賴佩霞的小女兒丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞接獲消息後立即飛往美國陪伴女兒。醫師指出，先天性心臟病發生率約為每千名新生兒中有6至10個，若第一胎患病，第二胎罹病機率將提高2至6倍。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本人又瘦又長壽！胃癌、胰臟癌卻高的驚人 背後原因曝光
日本人不只長壽、也很瘦，但胃癌、胰臟癌發生率卻不低。怎麼吃才能健康長壽？ 6原因日本人吃不胖 世界旅遊作家溫士凱觀察發現，日本人吃不胖有6大原因，包括：用餐分量少、每餐8分飽、愛吃魚、飲食清淡健康2.0 ・ 1 天前 ・ 3
35歲以上民眾「9成有牙周病變」！醫：一天刷3次牙不代表保健 小心7警訊
一名60多歲的女性主管，因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，雖每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積。但她未將牙齦不適放在心上，直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才找上牙醫求診。經X光檢查後發現，她的牙周支持骨頭 (齒槽骨) 已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 2 天前 ・ 2
一人減脂餐／「牛肉菠菜湯」5分鐘上桌！促進消化又補蛋白
這道「牛肉菠菜湯」食材簡單、做法快速，口味清爽，不論當作晚餐或運動後的一餐都很適合。牛肉能補充蛋白質，菠菜富含膳食纖維與鉀質，搭配熱湯暖胃、飽足度也不錯，是不少人在調整飲食時會選的輕食湯品。姊妹淘 ・ 20 小時前 ・ 1
30歲男自己煮「竟越來越胖」 專家揭關鍵：鈉含量爆表！
一名30多歲男性上班族因擔心家族遺傳性高血壓問題，決定自己下廚維護健康，未料半年後腰圍竟增加5公分。營養師方慈聲檢視患者的飲食菜單後發現，問題出在食材選擇不當，導致鈉含量嚴重超標，進而演變成肥胖問題。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃
饅頭、包子屬於精緻澱粉，消化吸收快，易導致血糖波動、加速飢餓感。營養師林俐岑發文指出，它們當然可以作為早餐吃，但方式要對，建議選全麥或雜糧饅頭且半顆即可、再搭配蔬菜與蛋白質延緩血糖上升、食用時先吃菜，接著蛋白質，最後才是饅頭，搭配細嚼慢嚥延長消化時間、另外，不建議以含糖飲料配饅頭，糖和澱粉一起吃下，血糖負擔大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
他「血尿」2個月竟癌症晚期！醫嘆已擴散：輸精管骨盆腔都是癌細胞
一名年約40歲的男性金融業上班族，因反覆無痛性血尿持續兩至三個月，原本懷疑自己是攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就診後才發現攝護腺開口處竟長出一團外觀如「珊瑚礁」般的腫瘤。經檢查確診為攝護腺的泌尿上皮癌，且已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結，為第三至第四期晚期癌症。醫師提醒，無痛性血尿是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
以為只要切10公斤腫瘤…開刀驚見「懷了足月男嬰」！二寶媽迎來奇蹟寶寶
美國加利福尼亞州近日發生一起醫療奇蹟，一名母親因為腹中有著一顆重約10公斤的良性卵巢腫瘤，一直以為自己無法再生第2個孩子，沒想到在切除腫瘤手術前進行的例行檢查中，竟發現自己早已懷孕，並在數日後順利生下足月男嬰。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 1
20、30歲就「早衰」？醫揭「這三種」NG行為 加速老化元凶！
很多人把「養生」想成退休後的功課：等孩子大了、工作穩了、身體真的不舒服了再來調整也不遲。但從醫學與公共衛生的角度來看，老化從來不是突然發生的事件，而是一條長期累積的軌跡。你今天的睡眠、飲食、運動、壓力與習慣，就像每天往身體裡存入的「健康利息」--存得越早，未來越穩；忽視越久，往往在中年後用加倍代價補繳。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
更年期後看字吃力、眼睛乾？醫揭真相 出現「4大變化」要快就醫檢查
許多女性步入更年期後，會發現眼睛似乎不像以往那麼舒服：閱讀需要更費力、看近物時容易疲勞，甚至會有乾澀、刺痛或異物感。這些不一定只是長時間用眼或自然老化，而是和更年期時荷爾蒙的變化有密切關係。研究指出，乾眼症在更年期後的盛行率明顯上升，但許多人並不知道荷爾蒙波動會影響到眼睛健康，因此常忽略了早期的照護。 女性更年期荷爾蒙下降影響淚液與油脂分泌 易引發乾眼症等眼疾問題 當雌激素與其他性荷爾蒙逐漸下降時，眼表環境也會受到影響。部分研究顯示，更年期女性的淚液分泌與瞼板腺油脂分泌量可能會減少，使得原本保護眼睛的淚膜變得不穩定。當淚水蒸發得太快，眼睛就容易變得乾燥並引發不舒服的感覺，有些人甚至會因為眼表過度乾燥而出現反射性流淚。除了乾眼症之外，台安醫院婦產科暨更年期障礙周輝政醫師說明，更年期也可能與幾種眼睛疾病風險變化有關。白內障在女性高齡族群中較為常見，目前推測可能與年齡增加後抗氧化能力下降有關；雖然並無明確證據指出荷爾蒙變化是直接原因，但更年期後的眼睛確實更需要定期評估。至於青光眼，研究結果目前仍不一致。有些研究觀察到部分停經後女性的青光眼風險略為增加，因此仍建議維持定期眼壓和視神經檢查，以便常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
長壽關鍵不是運動！美研究：睡眠影響力「僅次吸菸」 每天需7小時
想長壽，與其拚命健身或斤斤計較卡路里，不如先睡個好覺！據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，一項最新研究分析美國2019年至2025年數據發現，與飲食和運動相比，「睡眠充足」對預期壽命的影響力更強，其重要性在所有健康指標中僅次於「不吸菸」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新冠疫苗沒人打？限時2個月全民免費開打
為因應冬季呼吸道傳染病好發季節，…民報 ・ 1 天前 ・ 1
每天喝咖啡延壽1.8歲！研究證實：降17%死亡率
《老化研究評論》期刊於2024年發表的文獻回顧研究顯示，適量且定期飲用咖啡，能夠成為年長族群延長壽命與維持健康的重要生活習慣，研究發現咖啡飲用者整體死亡率降低約17%，相當於健康餘命延長約1.8歲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
麻辣鍋「鈉含量爆表」最傷腎！醫警告：3顆腰子都不夠
台灣人愛吃火鍋，雖然水煮烹調相對健康，但錯誤的吃法卻會嚴重損害腎臟，洪永祥醫師點名七種傷腎吃鍋方式，包括選擇麻辣鍋底、使用濃稠醬料、吃到飽狂點高單價食材等，長期下來就算有三顆腎臟都不夠用。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴佩霞女婿換心失敗後驟逝 醫曝「1類人」罹患風險高6倍
賴佩霞日前才剛舉行首場個人音樂會…民報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘇丹紅18項化妝品被驗出 法倈麗「NARS 修護霜」急回收下架
【緯來新聞網】化妝品中檢出蘇丹紅的事件持續延燒，衛生福利部食品藥物管理署今日更新清查進度，通報新增1緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話