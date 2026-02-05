手術中…名醫一旁納涼！爆廠商「代刀3年」 博田院長：全台很多都這樣

記者簡榮良／高雄報導

病患性命淪為鬥爭籌碼？日前台中榮總才爆出讓無照醫材商進手術室執刀，高雄博田醫院也遭爆出該執刀的院長謝榮豪，坐在一旁「納涼」玩醫材，把病患身體交給廠商代刀，且長達3年之久，受害人數難以估算。對此，謝榮豪全盤認了，更語出驚人爆料「全台很多醫院都這樣」，話鋒一轉喊冤，手術努力4個多小時，被幾秒偷拍影片汙衊，因博田經營權之爭遭抹黑。衛生局重罰博田醫院、醫師謝榮豪各重罰50萬元，謝榮豪除停止手術排程1個月，並移付醫師懲戒，涉執行醫療行為的廠商人員也被移送法辦。

高雄博田醫院遭爆出該執刀的院長謝榮豪，坐在一旁「納涼」玩醫材，把病患身體交給廠商代刀，且長達3年之久。（圖／翻攝自謝榮豪臉書）

據悉，事件發生在2023年10月5日，一名80多歲女性接受椎間盤手術，謝榮豪讓醫材廠商人員進入無菌區域，獨自待在手術台附近約30分鐘；影片中，該執刀的謝榮豪卻坐在一旁「納涼」把玩醫材，放任醫材商代刀，離譜畫面被拍下公諸於世。

對此，謝榮豪喊冤，手術最困難步驟都完成了，才交代護理師與廠商討論連接橫槓長度、位置，「4個小時40分鐘幫病人賣力手術的辛苦，就這幾秒被不肖員工侵犯病人隱私的偷拍影片，斷章取義又加大渲染污衊」，更指爆料源頭全因醫院經營權之爭，被斷章取義抹黑，並希望事件盡快進入司法程序調查。

謝榮豪說，患者是一名約20年前開過刀的阿姨，因為鄰近節又退化壞掉需要翻修手術，尋訪很多地方碰壁，最後是他扛下這困難複雜吃力不討好的工作。植入釘棒和骨融合支架完全是健保品項，不讓老人家多花錢。

至於醫材廠商為何能自由進出手術室？謝榮豪解釋，進入手術室都會要求廠商登記並取得門禁卡，在一些需要搬運如人工關節等粗重器材，護理師力氣不夠，廠商就能刷手上手術台幫忙，更驚爆「全台很多醫院都是這樣運作」。

衛生局表示，經初步調查謝榮豪坦承於109年起就允許醫療器材商人員於手術室內量測連結橫桿及混合骨水泥等行為，依醫療法108條裁處醫院最高罰鍰50萬元，並暫停謝姓醫師手術排程1個月進一步調查釐清；針對謝姓醫師依醫師法裁處最高罰鍰50萬元整並移付醫師懲戒；涉執行醫療行為廠商移送司法機關偵辦。

高雄博田國際醫院爆發經營權之爭，阮家堂姊妹為此對簿公堂，這回院長供稱被捲入，外界霧裡看花。（翻攝博田醫院臉書）

依據《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣30萬元以上150萬元以下罰金。依同法第28條之4規定，醫師聘僱或容留違反第28條規定之人員執行醫療業務，處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

另外，依據醫療法第108條規定，醫療機構容留違反醫師法第28條規定之人員執行醫療業務，處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處1個月以上1年以下停業處分或廢止其開業執照。

事實上，博田國際醫院爆發經營權之爭，早已從檯面下鬧到新聞版面；去年8月，約20名黑衣人凌晨突襲醫院，透過佯裝故障引開保全後闖入猛砸中控室，現場一片狼藉。警方快打部隊迅速到場，查獲主謀陳姓男子等16人，疑涉家族內鬨糾紛，阮家堂姊妹為此對簿公堂，這回院長供稱被捲入經營權之爭，白色巨塔下的算計，拿病患的命當籌碼，外界霧裡看花。

