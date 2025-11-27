「手術前禁食」一定要嚴格遵守？醫：當心「偷吃偷喝」變致命風險！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】有些手術或檢查前，醫師總會再三提醒「務必要禁食」，但許多患者心中都有疑問：真的要這麼嚴格嗎？很餓、很口渴，喝一小口水也不行？對此，秀傳醫療體系中部院區黃士維院長強調，術前禁食絕對不是醫師故意刁難，而是為了確保手術與麻醉安全，尤其預防誤吸引發致命併發症，其中老人、小孩不耐飢餓容易違反規定，有時一點點食物殘留，甚至「一口水」都可能在麻醉中釀成危險！

麻醉抑制身體保護機制 術前禁食目的在「預防嘔吐」

「預防麻醉嘔吐」不是小事！黃士維院長解釋，這點是術前禁食最重要的核心概念，但也最容易被誤解。不像清醒狀態下人可以自主控制嘔吐，全身麻醉會抑制吞嚥與咳嗽反射，保護機制會一直失效，直到患者完全清醒為止。手術前幾小時不吃不喝確實難受，但目的不是折磨患者，而是要避免高風險併發症的發生。

全身麻醉誤吸風險高 但局部麻醉「1原因」也要禁食！

不同手術禁食時間不同，是因為麻醉深度和手術時間不同，全身麻醉的誤吸風險遠高於局部麻醉，危險程度也有差異。黃士維院長說明，全身麻醉因完全失去意識與反射能力，禁食時間一般需要8至12小時；半身麻醉雖然意識清楚但下半身無感覺，通常禁食6至8小時；即便是局部麻醉，也建議禁食4至6小時，以避免術中需要緊急轉為全麻的風險。

了解胃排空時間 吃少少也會有關係

禁食要禁多久，也考慮到了胃排空時間。固體食物通常需6至8小時才會清空，清澈液體約2至3小時，但若是含脂肪食物，排空時間甚至可超過 12 小時。正常的胃排空遵循生理規律，根據食物種類、份量、個人體質會有差異，而麻醉藥物會進一步延緩胃腸蠕動。因此，「少吃一點應該沒關係」是錯誤觀念！即使只是少量食物，麻醉狀態下都可能是致命風險。

術前偷吃不被發現就好？小心「誤吸性肺炎」可能致命！

黃士維院長指出，當胃內容物在麻醉中逆流至肺部，會造成「誤吸性肺炎」。化學性肺損傷可能引發急性呼吸衰竭、嚴重肺部發炎，需長期呼吸器支持，肺功能難以完全恢復。「有些患者會發現原本簡單的手術變成生死關頭，卻不知道可能是術前一口水在『搗亂』！」雖然不會立即致命，但死亡率仍高，尤其年長者與慢性病患者更應注意。

緊急手術無法充分禁食 胃排空挑戰更多

若因車禍外傷、急性腹症等緊急狀況需要立即手術，患者無法充分禁食，風險更高。此時，麻醉醫師需使用快速誘導插管與藥物加速胃排空，挑戰包括無法預知胃內容物多寡、患者可能因疼痛或緊張影響胃排空、某些急救藥物會延緩腸胃蠕動，同時需要更高階的麻醉技術和設備。

「遵守醫囑」做好準備 別讓口腹之欲影響手術安全

「嚴格禁食保平安，偷吃偷喝風險大。」黃士維院長提醒，手術沒有捷徑，但有正確的準備方式。他也呼籲，患者應確實配合醫療人員指示，將安全擺在第一位，不被一時的飢餓感影響判斷，不要再覺得「吃一點應該沒關係」，掌握正確的手術安全觀念。

廣告 廣告

資料來源：黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系

【延伸閱讀】

手術前還能吃藥嗎？哪些藥需停用？ 藥師告訴你常見注意事項

避免術中風險！麻醉科醫師提醒：「這些藥物與保健品」需提前停用



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66857

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw