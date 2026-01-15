手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！

使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。

瘦瘦針最常見的是GLP-1(胰高血糖素樣胜肽-1)類藥物，其作用機制就是刻意讓胃排空變慢。 （示意圖／Pexels）

羅清池表示，瘦瘦針最常見的是GLP-1(胰高血糖素樣胜肽-1)類藥物，其作用機制就是刻意讓胃排空變慢，延長飽足感，讓人吃得少、比較不容易餓，這也是它能幫助減重的關鍵。但也因如此，即使已經長時間未進食，胃裡仍可能「還沒清空」。

聖馬爾定醫院指出，這3名病人明明已照規定空腹，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物，甚至有食物堆積到幽門口，差點造成阻塞。所幸麻醉科醫師在術前詳細詢問病史，得知病人施打「瘦瘦針」，即時提高警覺並調整處置，才避免嗆食意外發生。

使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。 （示意圖／Pixabay）

羅清池進一步說明，當病人進入全身或深度鎮靜麻醉後，人體原本用來保護呼吸道的吞嚥與咳嗽反射會暫時消失。如果胃內食物逆流，極有可能嗆入氣管，嚴重時會引發吸入性肺炎，此類肺部感染會增加住院天數，甚至可能危及生命，對高齡或慢性病患者尤其危險。

羅清池強調，對使用GLP-1類藥物的患者，單純以禁食時間作為評估標準，可能不足以反映實際胃部狀態。他提醒，這類藥物雖有明確療效，卻並非毫無風險，特別是在接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，若未事前告知與妥善評估，恐增加嚴重併發症的發生機率。

