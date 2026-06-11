手術化療都做了，為何癌症還復發？小心「身體缺氧、發炎」變癌細胞舒適圈：3關鍵防復發

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編按：「為什麼手術、化療都做了，癌症還是會復發？」2026年最新研究揭露了一個令人心痛的真相：腫瘤裡藏著一群極度耐活的「癌症幹細胞」，它們像打不死的小強，躲在慢性發炎、缺氧的體質裡等待反撲。 真正的抗癌終點，不在報告數值轉好的那天，而是要透過好好睡、穩定吃、深呼吸，讓身體徹底成為癌細胞「活不下去」的環境。

打不死的小強！躲過化療的「癌症幹細胞」

「慢性發炎體質」是癌症幹細胞最喜歡的生活環境。

臨床上常看到已經走過一段很辛苦治療路的病人，撐過了手術，化療、放療也都做完了，報告數值一度變得很好，可是過了一段時間又開始出現變化。

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「為什麼明明治療得這麼完整，還會一再復發？」

「是不是我哪裡沒有做好？」

每當聽病人這麼問，我的心都很痛。對這些病人來說，這是一段又一段被打斷、被拉回原點的人生。

2026年發表在期刊Stem Cell Reviews and Reports的大型研究更精確地說出了其中的關鍵：很多我們以為「已經被清乾淨」的癌症，原來並沒有真的消失。

研究指出，在腫瘤裡存在著一小群數量不多、卻極度「耐活」的細胞：癌症幹細胞（Cancer Stem Cells）。它們不像一般癌細胞那樣急著分裂，而是選擇躲起來、暫時沉默，避開治療的高峰期。等環境安全了，再慢慢地重新生成腫瘤。

也因此，問題往往不在治療不夠努力，主要原因是這一小群「打不死的小強」從一開始就沒有被徹底處理掉。其實癌症幹細胞最在意的是，這副身體裡的環境還適不適合它們繼續活下去。

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慢性發炎體質是癌症最愛的「舒適圈」

從分子機制來看，癌症幹細胞最仰賴的一條訊號路徑是核因子κB（Nuclear Factor kappa B, NF-κB）。這是一條掌管發炎反應的總開關，只要長期處在活化狀態，癌症幹細胞就會變得更穩定、更不容易凋亡（Apoptosis），也更容易產生抗藥性。

那麼在生活中，什麼情況最容易打開這條路？像是睡不好、壓力大、血糖常常上上下下、肚子的脂肪多、腸道狀況紊亂，以及常常有慢性發炎等狀況。 你可能認為這些只是生活瑣事，可是在分子層級，這代表的是白介素-6（Interleukin-6, IL-6）、腫瘤壞死因子α（Tumor Necrosis Factor-alpha, TNF-α）長期偏高，等於每天都在幫癌症幹細胞打造舒服的生存環境。 我在門診常看到這種分子體質的朋友，表面看起來沒什麼大病，但就是常常覺得累、腦袋霧霧的、腸胃不穩、皮膚容易反覆發炎、睡醒了還是沒精神。其實這是一種低度慢性發炎狀態，不是單純的疲勞。

對於這類朋友，我建議很日常的三件事：好好睡、穩定吃、把腸道照顧好。本質上，就是在幫身體把核因子κB的音量轉小聲一點。

吃澱粉就想睡？「代謝彈性」差，身體比癌細胞還累

研究裡提到一個很重要的概念，叫做「代謝彈性」（Metabolic flexibility）。意思是細胞能不能根據環境，靈活地切換能量來源。

癌症幹細胞厲害的地方就在這裡，它們可以在「糖解作用」（Glycolysis）與「粒線體氧化磷酸化」之間切換，甚至很會用脂肪酸氧化當燃料。

那什麼是代謝彈性不好？比如：吃一點澱粉類食物就想睡、餐後血糖的起伏大、容易低血糖、空腹沒多久就不舒服、運動一下就覺得很累。這代表粒線體的調節能力比較弱，胰島素訊號容易混亂，能量切換效率不高。

在分子層級，常常伴隨著「磷脂醯肌醇3激（PI3K）—蛋白激B（Akt）—哺乳類雷帕黴素標靶（mTOR）訊號路徑（PI3K-Akt-mTOR pathway）」偏高，而腺單磷酸活化蛋白激偏低。這種體質最辛苦的是正常細胞，反而讓癌症幹細胞活得很自在。

我給這類朋友的建議很實際：慢慢訓練空腹的耐受能力，養成規律走路運動的習慣，並且不要全天都高糖飲食。這是在幫助我們的身體重新學會怎麼使用能量。

久坐、呼吸淺…你正在「缺氧生活」

癌症幹細胞非常仰賴缺氧的微環境，透過低氧誘導因子（Hypoxia inducible factor, HIF）來維持幹性與抗藥性。「幹性」就是指細胞像「幹細胞一樣」，比較原始、很會活，也比較難對付。

有些人一直覺得只是累，其實身體早就在「低氧模式」運作，而這種環境反而是癌細胞最習慣的地方。

生活中，什麼叫缺氧型環境？比如久坐、呼吸淺、姿勢塌、心肺耐力差、活動量少，這些狀態會讓組織長期處在氧氣供應不足的情況。在分子層級，就是低氧誘導因子上升、血管新生訊號增加，與粒線體的效率下降。

要改善這種情況，你不需要做什麼激烈運動，只需要做到日常生活中的三件事：規律地快走；練習深呼吸；調整姿勢，讓胸口打開。

這些動作看起來很簡單，卻能夠幫助身體重建氧氣流動的節奏。

腸胃一亂，全身免疫就跟著失控

研究裡有一個很重要的觀點：腫瘤微環境高度受到腸道代謝產物的影響。

腸道菌相一亂，白介素-6、短鏈脂肪酸（Short-chain fatty acids）、免疫訊號、胰島素敏感性，全會跟著改變。

生活中可以觀察的狀態包括：常腹脹、排便不穩、容易胃食道逆流、對食物敏感，以及壓力一大，腸胃狀態就變得紊亂。這代表腸道免疫調控能力下降，在分子層級，就是調節型T細胞（Regulatory T cells）下降、發炎型細胞激素上升及免疫監控效率下降。

我最常建議病人的是要回到最基本的飲食結構：多纖維、多樣植物、多發酵食物，少精製食品。這是在幫身體打造一種對免疫系統友善的腸道生態。

從睡眠到深呼吸，親手拔掉癌細胞的電源

這篇研究最讓我有感的一點是，它揭露了一個核心事實：癌症幹細胞的生存，靠的是發炎訊號、缺氧環境、代謝彈性、免疫抑制與粒線體效率。而這五點全都跟生活方式緊緊相連。

這也是為什麼像：薑黃素（Curcumin）、白藜蘆醇（Resveratrol）、蘿蔔硫素（Sulforaphane）、茄紅素（Lycopene）這些天然分子這麼重要。

它們雖然不能直接殺死細胞，卻有助於在多條訊號路徑上，同時關掉癌症幹細胞的生存模式，包括Wnt、Notch等細胞生長訊號路徑──這些本來是身體用來控制細胞分化與修復的系統，但當它們長期被過度啟動，就會讓細胞持續增生、變得難以控制，成為癌症發展的重要背景。

白話地說，它們是在幫身體把癌症幹細胞的電源總開關一個一個關上。

【防癌關鍵點】 讓身體每天都朝著「不利於癌症幹細胞生存」的方向前進。癌症治療真正的終點不是影像報告正常那一天，而是那群本來會讓它再長回來的細胞，在身體裡已經沒有適合它們生存的環境。 藥物很重要，但生活型態更應及早介入。每天怎麼睡、怎麼吃、怎麼動、怎麼呼吸、腸道狀況好不好，這些看起來很日常的小事，悄悄決定著身體的分子方向。 真正的抗癌，不是等問題出現才處理。我們要讓身體每天都朝著「不利於癌症幹細胞生存」的方向前進。

參考資料： From Signaling Pathways to Combination Therapy: Bioactive Compounds against Cancer Stem Cells, Stem Cell Reviews and Reports, 2026.

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（本文摘自《精準防癌：不讓細胞作惡，精準預防癌變之路》寶瓶文化出版，張家銘著）





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