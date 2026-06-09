手術台上發抖、害怕？護理師研發「多感官照護」降低術前恐懼

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【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「很多病人真正害怕的，不是手術本身，而是躺上手術台後等待麻醉的那幾分鐘。」不少病患在術前面對未知狀況，常因緊張出現失眠、發抖，甚至血壓升高與落淚。衛生福利部臺北醫院手術室副護理長江禮仰觀察發現，許多病人直到真正進入手術室，情緒才會開始明顯波動。

親密家人上手術台發抖落淚 啟發照護創新

談及研發多感官照護的契機，江禮仰副護理長坦言，最深的觸動來自太太的生產經驗。當時太太雖在熟悉的醫療團隊陪伴下準備生產，躺上手術台時仍緊張到不斷發抖，甚至因過度焦慮而落淚。這段經歷讓他深刻體會，病人往往是對未知感到恐懼，進而思考如何藉由臨床照護減輕無助感。

導入五感刺激轉移注意力 降低焦慮感

為協助病患轉移注意力，江禮仰副護理長與手術室團隊共同討論，將多元感官刺激導入術前流程。主要照護措施包含以下幾項：

視覺與聽覺：利用VR虛擬實境播放沉浸式放鬆畫面，並搭配聲音引導。

觸覺與轉移：提供溫熱棉被降低手術室冰冷感，透過壓力球與數數字轉移壓力。

嗅覺與呼吸：搭配深呼吸與氣味辨識等方式協助病人放鬆身心。

該方案推行後，臨床上觀察到病人術前焦慮比例由約七成降至兩成，對整體手術體驗與信任感也有所不同。

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獲南丁格爾獎肯定 展現護理專業

投入護理工作十二年的江禮仰副護理長，持續推動智慧照護研發，今年獲第十五屆南丁格爾獎特殊奉獻獎金獎，並獲衛生福利部部長石崇良肯定。其「多感官刺激降低手術焦慮方案」曾獲國際發明展金獎與發明國光獎章，近年更主導智慧化止血器研發取得專利，展現高壓醫療現場中的細膩觀察與創新能力。

術前溝通、安心陪伴 助面對手術壓力

面對手術潛在的壓力與風險，江禮仰副護理長提醒，術前照護不僅是專業技術，透過良好溝通讓病人感到安心更是關鍵。臺北醫院鄭舜平院長也補充，現代護理專業結合科技與人文，護理人員不只執行處置，更是陪伴病人走過不安的重要力量，有助於提升整體手術照護的品質與安全性。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68704

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