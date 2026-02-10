中部中心/徐秘康、林韋志 台中報導

醫界遵守醫療倫理，很重要！網路流傳一張照片，是一名病患在手術室內，接受達文西手術的畫面，引發洩漏病人隱私疑慮！台中市衛生局啟動調查，初步確認涉案者，是一所醫大的一名實習醫學生，涉及違反"醫療法"，如果查證屬實，最重可罰25萬元！

病患因為病情需要，要開刀，多半覺得緊張無助，如果在手術期間，還被拍下照片，甚至PO上網，是否感到情何以堪？近日網路社群，流傳一張照片，畫面顯示，在手術室內，醫療團隊進行達文西手術，一名男性病患，仰躺在手術檯上！這張照片，引發爭議，轉PO照片的網友說，好可怕，一想到光著身體，被拍的可能是自己，就真的忍不了！作為醫護人員，不尊重病人隱私，公開手術過程發限動，根本不配當醫師！

醫大實習生涉違規拍手術病患。

台中市衛生局展開調查，確認拍照PO網的，是醫學大學的一名醫學生，在實習期間，涉及洩漏病人隱私規定！校方發文字聲明回應，表示所有學生在進入臨床實習之前，都已經完成相關法規，與病人隱私保護教育，並且依照規定，簽署保密協定。事件發生後，學生已受到輔導，學校也採取相關機制，確保病人隱私，以及醫療專業倫理，能夠確實落實。

手術室打卡發社群限動！ 醫學系天兵實習生恐挨罰25萬

醫大實習生涉違規拍手術病患。











