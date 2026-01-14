手術室「我今天願意加班」圖文引議 彰基醫院澄清：自願原則、兼顧醫療與人力

彰基作為彰化、南投、雲林地區「唯一」的醫學中心，承擔的是區域急重難症的最後防線。圖／彰基醫院提供





近日，一張手術室「我今天願意加班」的宣導圖文在網路流傳，引發部分民眾質疑是否涉及「情緒勒索」。彰化基督教醫院醫療長張尚文表示，圖文只是希望肯定醫護在高壓環境下的奉獻精神，手術室工作並非一般行政工作能簡單衡量。

「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，其真實樣貌並非幾句標語所能概括。在醫學中心的手術室內，每一句「再一刀」，背後承載的往往不是加班而已，而是對生命的堅持。圖／彰基醫院提供

彰基總院近2000名護理師中，僅開刀房的麻醉護理師與手術護理師面臨不定時加班。手術室平均週間每天執行115台常規手術及26台急診手術，2025年12月甚至完成超過80例重症頭部外傷急診手術、90例心血管及葉克膜緊急手術、180台四肢骨折手術及110台一般外傷手術；在腦死器官捐贈情況下，一天內完成心臟、肝臟及兩例腎臟移植，動用超過50名醫護人力。張醫師指出，這些情況讓加班成為必要，而非制度強迫。

院方強調，開刀房加班採「自願」原則，絕不強制，並依勞基法給予加班費；流程優化後，多數加班控制在2小時內，以兼顧同仁生活品質。對自願加班同仁，除原有3.5個月年終外，還加碼至4至10.5個月不等，麻醉護理師中61%年終高於3.5個月，加碼總額達584萬元。

麻醉護理師說明，麻護訓練養成不易，其在手術室扮演極重要角色，為了搶救生命自願加班。圖／彰基醫院提供

此事件反映社會對醫護加班與工作壓力的關注。一方面，民眾擔憂長時間加班可能影響健康與生活；另一方面，彰基作為彰化、南投、雲林地區唯一醫學中心，需即時應對急重症患者。張醫師表示，手術室每一句「再一刀就好」背後，是守護病人生命的責任，也是維持區域醫療安全的關鍵力量。

這場討論凸顯醫療現場的特殊性與社會對勞動條件的期待，也提醒外界，理解醫護工作的複雜性與急重症救治的挑戰，是討論加班問題時不可忽略的一環。

張尚文醫療長表示，陳穆寬總院長對於願意為病人奉獻的手術室同仁早已核定高於全院3.5個月年終，並加碼給這群辛苦的人員，最高的同仁達到其他員工的3 倍。圖／彰基醫院提供

