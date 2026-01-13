手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持

▲彰基作為彰化、南投、雲林地區「唯一」的醫學中心，承擔的是區域急重難症的最後防線。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼上「情緒勒索」的標籤。彰基醫療長同時也是神經外科的張尚文醫師表示，作為這場討論中心點的開刀房，其真實樣貌並非幾句標語所能概括。在醫學中心的手術室內，每一句「再一刀」，背後承載的往往不是加班而已，而是對生命的堅持。

▲正因有一群人「我今天願意加班」，及那份「再一刀就好」的執著，守住了無數家庭的完整。（圖／彰化基督教醫院提供）

張尚文醫師指出，手術室是一個極其特殊的單位，與一般準點打卡的行政工作不同，彰基總院近2000名護理師中也只有開刀房的麻醉護理師和手術護理師需要加班。手術患者的需求往往發生在不可預知的瞬間，當一名嚴重車禍的傷患送入、當一個心臟停跳的生命在等待，醫療團隊面臨的是病人的生命、家屬的著急與盼望。彰化基督教醫院作為彰化、南投、雲林地區「唯一」的醫學中心，我們承擔的是區域急重難症的最後防線。當許多醫院為了符合健保總額限制或考量人力成本，選擇在下午兩點或四點後便不再接刀時，彰基始終以病人的需求為第一優先，如果彰基醫學中心開刀房也選擇「準時關門」，那麼彰化、雲林、南投地區危急的病患，將面臨無處可去的困境。

▲麻醉護理師說明，麻護訓練養成不易，其在手術室扮演極重要角色，為了搶救生命自願加班。（圖／彰化基督教醫院提供）

彰基總共有35間開刀房，平均週間每天有115台常規刀，26台急診刀。以2025年12月為例，彰基手術室團隊完成了超過80例嚴重頭部外傷與顱內出血的急診手術、近90例心血管、葉克膜相關的緊急手術、近180台四肢骨折手術、以及 110台一般外傷手術。例如12月中在腦死大愛器官捐贈的情況下，團隊在一天之內不眠不休地同時完成心臟、肝臟、與兩例腎臟的移植，為了同時搶救四位病患，同時動用了超過50位開刀房醫護人力，所以怎麼可能那天會不加班？在這些時刻，如果沒有醫護同仁那句「再一刀就好」的熱情與奉獻，這些重生奇蹟將無從發生。

▲手術室護理師表示，加班是採個人自願並當日登記為主。（圖／彰化基督教醫院提供）

我們深知，卓越的醫療品質來自於健康幸福的工作同仁團隊。因此，彰基手術室加班採取「自願」原則、絕不強制，而且加班的時數也有根據勞基法給予加班費。此制度建立在彼此扶持的團隊文化之上。透過流程優化，絕大多數的加班時間能控制在 2小時內，確保同仁能兼顧生活品質。院方提供優渥的加班費與實質獎勵，對於願意為病人奉獻的手術室同仁，總院長陳穆寬教授早已核定今年給志願加班的同仁鼓勵感謝，除了全院3.5個月的年終獎金，還加碼給這些辛苦的人員，分別為4.0、5.0、7.0、8.0及10.5 個月，因此，最高的同仁達到其他員工的3 倍，以麻醉護理師來說有61%的同仁的年終是高於3.5個月，麻醉護理師年終獎金加碼總金額共584萬。

標語的初衷，原是為了在極高壓的手術環境中，給予願意留下守護生命的醫護同工們正面的肯定與幽默感。我們理解外界從不同角度切入的批評，但請社會大眾理解，在彰化、雲林、南投這片土地上，有一群人正因為那份「再一刀就好」的執著，守住了無數家庭的完整。