手術後如何降低肺癌復發？醫揭精準治療關鍵
【健康醫療網／記者蘇靖昀報導】衛福部統計指出，肺癌長年位居國人癌症死因之首，其中早期肺癌雖以手術為主要治療，但仍存在復發可能。台大醫院胸腔外科主任林孟暐醫師表示，部分患者腫瘤雖已完全切除，仍可能殘存看不見的微小癌細胞，藉由血液或淋巴途徑轉移，導致日後復發或惡化。近年臨床資料顯示，對於帶有 EGFR 基因突變的早期肺癌患者，在手術後接受第三代標靶藥物的輔助治療，可有效降低復發與腦轉移風險。
肺癌惡性度看得見 高復發族群需重視後續
林孟暐醫師指出，肺癌是否惡性，術前影像與術中觀察就能看出端倪。惡性度高的腫瘤通常在電腦斷層上呈現較「實心、密度高」的外觀；手術觸摸時也會明顯偏硬，與正常像海綿般柔軟的肺部組織大不相同。
此外，若手術中發現腫瘤表面出現如火山口般的潰瘍狀變化，表示腫瘤可能侵犯到肺臟表面的肋膜層，以及手術中發現胸腔淋巴結外觀異常，皆屬高惡性度特徵。這類病人往往屬於復發機率較高的族群，需更積極規劃後續治療。
基因檢測指引標靶路 術後檢體更準確
在台灣，非小細胞肺癌中的肺腺癌為大宗，林孟暐醫師表示，常見的基因突變包括 EGFR、ALK、ROS-1、BRAF 等，這些基因會驅動肺癌腫瘤生長。因此，基因檢測已成為診斷與治療規劃中的關鍵步驟，可協助醫師為患者挑選更精準、個別化的治療方式。
林孟暐醫師強調，基因檢測目的不是檢查是否可能會遺傳，而是找出腫瘤的「驅動基因」，以便後續精準針對這些基因來用藥。由於不同驅動基因的肺癌的標靶藥物都不相同，若能在手術後儘早檢測，不但可利用新鮮檢體提升準確性，也能提前掌握病人的用藥方向，避免未來復發時再花時間重新送檢。
目前健保僅給付第四期肺癌的基因檢測，若不符合要件，則需由病人自行負擔費用。復發風險偏高的患者，包括1B、2、3期，若經濟條件允許，皆建議進行基因檢測。多數臨床醫師採用手術切下來的腫瘤檢體送檢，而非術前細針切片，因後者組織量少，較易影響結果準確性。
新一代EGFR標靶 術後輔助治療降復發
在早期肺癌的精準治療中，目前已有針對 EGFR 與 ALK 這兩種基因變化的標靶藥物可供治療。EGFR 突變較為常見，多發生於不吸菸者；ALK 基因重排則相對少見，常出現在年紀較輕的患者身上。
林孟暐醫師指出，以EGFR突變為例，現行標靶藥物是透過抑制腫瘤訊號傳遞，選擇性攻擊帶有特定基因變化的癌細胞，副作用相較傳統化療更為可控。其中，新一代 EGFR 標靶藥物具備延緩抗藥性產生，並可穿透血腦屏障的優勢，由於肺癌常見轉移至腦部，這類藥物在腦部能達到較足夠的濃度，對術後預防腦轉移的效果特別明顯。
近年國內外治療指引皆已明確建議，早期肺癌 IB 期至 IIIA 期患者，若病理檢驗確認帶有 EGFR 突變，可於手術後考慮全身性輔助治療，包括標靶藥物或化學治療，以清除影像無法偵測的殘餘病灶。
新一代 EGFR 標靶藥物的輔助治療已在大型臨床研究中證實，可顯著降低疾病復發風險，尤其在減少腦轉移方面成效明顯，並有助於延長無疾病存活期與維持生活品質。不過，林醫師也提醒，全身性治療仍可能伴隨皮膚反應、腹瀉、疲倦等副作用，治療期間需定期追蹤，並由醫師依病人狀況進行個別化評估與調整，以在療效與安全性之間取得平衡。
60歲女性肺癌1B期 標靶輔助治療4年未復發
曾有一名六十多歲、不吸菸女性患者，術後分期爲1B期，且腫瘤屬於高惡性度的肺腺癌亞型，並伴隨肋膜侵犯，屬於具有高度復發風險的類型，進一步檢測發現帶有 EGFR 突變。她在完成輔助化療後，自費接受新一代標靶藥物治療，目前追蹤4年皆未見復發或轉移，生活品質維持良好。
林孟暐醫師指出，早期肺癌雖然可以透過手術切除病灶，但若同時具備基因突變、高惡性度或其他危險因子，術後是否規劃輔助治療，將直接影響未來預後。他提醒，手術後的治療決策不該只看影像是否乾淨，應綜合基因型、惡性度與病理特徵，與醫療團隊討論最適合的治療策略。
「肺部有陰影」不等於肺腺癌？手術怎麼評估？醫教治療與追蹤重點
