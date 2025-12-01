手術才能變性 劉世芳挨告瀆職

同志平權運動者祁家威1日赴台北地檢署按鈴控告內政部長劉世芳，指內政部遲未推動「免術換證」政策，有瀆職之嫌。（鄧博仁攝）

內政部民國97年作成函釋，要求變性者必須先做「摘除性器官」的變性手術及2個精神科醫師鑑定，雖然行政法院多起判決已認定內政部函釋違憲，但內政部至今未修正。同志平權運動先驅、同性婚姻釋憲聲請人祁家威認為，內政部踐踏跨性別者人權、身體權及健康等權益，1日到台北地檢署按鈴控告，認為公務員該做不做就是瀆職，告發內政部長劉世芳瀆職罪。

67歲祁家威被稱是台灣首位公開出櫃男同志，75年向立法院請願同性婚姻合法化遭拒，此後30年透過請願、訴願和訴訟等方式爭取同志平權，直到106年才釋憲成功。

廣告 廣告

這起爭議是，跨性別民眾到戶政事務所申請戶籍身分登記性別變更為男性或女性，但戶政事務所都是拿出內政部97年的函釋，規定提出申請的民眾要檢附2位精神科專科醫生評估鑑定的診斷書，以及摘除男性或女性的性器官，或包括乳房、子宮及卵巢的手術完成診斷書，如果不符合受理性別變更登記的認定要件，不准其申請。

祁家威昨受訪時表示，內政部一直引用民國97年函釋，那是因為當年全世界都沒有「免術換證」，當然沒問題；但現在全世界有37個可以換證的同婚合法國家中，目前除台灣以外，其他36個國家都實施「免術換證」，希望內政部盡快從善如流。

台灣伴侶權益推動聯盟也在網路發起「公眾連署」，停止將強制手術作為性別變更的必要條件。聯盟指出，有近9成的跨性別者無法完成性別變更，主因不是不願意，而是因為變更性別的要件「手術證明」，本身就是非常高的門檻，這些無法變更性別的人，只能拿著與性別認同不符的證件，在生活中一再遭受質疑、歧視與排拒。

聯盟也統計，截至今年6月底，已至少有7起免強制手術即可變更性別的勝訴案例，行政法院判決明確指出，內政部的手術要件違反《憲法》保障的比例原則、法律保留原則，並侵害當事人健康權、人格權與人性尊嚴。

全國首件未經變性手術，即變更性別登記「由女變男」的成功案例，是具有女性性徵的盧姓跨性別者「尼莫」，向台北市信義區戶政事務所申請變更性別登記為「男性」，戶政事務所以其未完成性器官摘除手術為由拒絕，盧提起行政訴訟，113年台北高等行政法院判決盧勝訴，法官要求戶政事務所應准許盧的申請。