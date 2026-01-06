手術治療漫長等待又煎熬 馬來西亞患者跨海來台除癌重拾新生

患者鍾先生表示，這次治療包含手術及出院後追蹤，在台灣只停留三週便返回家鄉，回到正常生活。（圖：童綜合醫院提供）

59歲鍾先生為馬來西亞人，健康檢查時發現前列腺指數高達18.5，醫師表示可能因發炎導致指數飆高，服用藥物三週後再次進行檢查，但前列腺指數僅下降到14.5，因此進一步安排MRI與細胞切片等檢查，最後確認是罹患攝護腺癌第二期。鍾先生希望接受微創達文西手術治療，但這樣的手術只能到吉隆坡的醫院還需要等待醫師手術排程，鍾先生與家人非常焦急並希望能儘快治療，經由認識的醫師建議下，決定到台灣童綜合醫院泌尿科接受治療。

鍾先生與童綜合醫院國際醫療中心聯繫後，先與研發創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉教授進行越洋視訊諮詢，了解疾病與建議的治療方式，隔週便飛到台灣，到童綜合醫院進行MRI等各種相關檢查；經詳細檢查後由歐宴泉院長執行達文西根治性攝護腺切除併雙側骨盆腔淋巴結清除手術，手術成功且恢復良好，術後隔日即可下床，第二天更可自由走動，出院後回診檢查也都恢復良好。

鍾先生表示，在馬來西亞從健檢得知前列腺指數過高到最後確認罹癌，總共就花了五週的時間，那時候每日都很煎熬，如果要在馬來西亞進行手術也不知道要等到什麼時候，因此才會決定到台灣治療。以前就聽過台灣醫療技術與服務都很棒，到童綜合醫院進行治療與住院過程，更感受到醫療團隊的效率，以及親切的服務品質。這次治療包含手術及出院後追蹤，在台灣停留三週便返回家鄉，回到正常生活。很感謝歐宴泉院長與醫護團隊的照護，也很謝謝童醫院國際醫療中心提供國際人士的完善協助，包含來台前的治療計畫，讓自己能清楚掌握住院期間、手術安排及在台灣停留時間，抵台後的交通安排、醫院內所有程序、保險文件申請，連自己和家人的飲食及出院住飯店都提前為我們考量，減少了跨國治療的不安，就醫過程很順暢且快速解決疾病問題。

歐宴泉院長指出，攝護腺癌是可以根治的疾病，但在早期卻因為沒有明顯症狀，所以容易被忽視，這使得許多人在癌症已經進展到較晚期時才被診斷出來，這凸顯了為何篩檢顯得尤為重要。早期攝護腺癌患者的十年存活率超過九成，但目前在台灣，高達三成攝護腺癌患者確診已是晚期，治療難度增加，如何早期發現治療為當務之急；因此呼籲五十歲以上男性務必接受一次PSA檢測，目前也積極推動倡議，希望國健署能夠比照歐美國家，儘速將此PSA篩檢列入公費成人癌篩項目。

童綜合醫院致力於醫療無國界的理念，國際醫療中心於2024年成立新品牌FORMOSA TUNGS+ INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE（簡稱FORMOSA TUNGS+ IMedS）為國際患者提供全方位服務，包括健康檢查、遠距醫療、跨國醫療和第二診意見諮詢，期望能讓有需要的患者，不分國籍地都獲得最高品質的醫療服務與最佳治療成效。（張文祿報導）