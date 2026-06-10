手術當晚就能下床上廁所 三總連續性周邊神經阻斷術提升復原力

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劉女士(左起)、三總骨科部教授潘如瑜、三總麻醉部疼痛治療科主任徐永吉說明連續周邊神經阻斷術，可讓患者術後有效止痛。(記者羅碧攝)

〔記者羅碧／台北報導〕手術後最令人害怕的往往不是開刀本身，而是術後劇烈疼痛。三軍總醫院近年導入「連續性周邊神經阻斷技術(Continuous Peripheral Nerve Block, CPNB)」，透過超音波精準定位，在支配手術部位的神經旁放置細小導管，持續給予局部麻醉藥物，有效降低術後疼痛、減少嗎啡類藥物使用，協助病人提早下床活動與復健，落實加速康復手術(ERAS)理念。

三總麻醉部疼痛治療科主任徐永吉表示，疼痛控制是現代外科醫療的重要課題。若術後疼痛未獲妥善控制，不僅會影響睡眠、活動能力與復健進度，也可能增加慢性術後疼痛風險。近年麻醉醫學已從單純止痛，逐漸轉向整合式、多模式疼痛照護，而連續性周邊神經阻斷技術正是重要發展方向之一。

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徐永吉指出，疼痛訊號從手術傷口經周邊神經傳導至脊髓及大腦後，人體才會感受到疼痛，而周邊神經阻斷術就是在疼痛傳導的早期階段即加以阻斷，搭配局部麻醉藥物，可放大其他止痛機轉效果，進一步降低嗎啡類與鴉片類藥物使用量，減少噁心、嘔吐等副作用。

他表示，技術施行時會透過超音波即時導引，將極細導管置放於手術區域神經旁，再連接止痛幫浦，依照手術類型設定給藥模式，讓藥物持續穩定作用。除非病人有嚴重凝血功能異常，否則大多數接受四肢或軀幹手術的患者都可評估使用。

三總麻醉部疼痛治療科主任徐永吉表示，連續性周邊神經阻斷技術可依不同手術部位，精準給予止痛藥。(記者羅碧攝)

60多歲的劉女士日前因近端肱骨粉碎性骨折接受肩關節手術，今天出席記者會時表示，她在32年前生產時，曾因麻醉後持續嘔吐、頭暈與不適，從此對開刀產生恐懼。這次接受手術前，醫師建議搭配周邊神經阻斷術，沒想到術後在恢復室醒來時幾乎感受不到疼痛，也沒有噁心、發燒或頭暈情形。

她說，手術當晚就能在看護協助下下床上廁所，也睡得相當安穩，隔天一早甚至已能在病房走動數圈，不到36小時就順利出院，與過去對開刀後疼痛不適的印象截然不同。

三總骨科教授潘如瑜表示，疼痛一直是外科醫師最大的敵人，尤其術後24至48小時是病人恢復最關鍵階段。若疼痛控制不佳，病人容易害怕復健、錯失黃金恢復期；反之，疼痛獲得良好控制後，病人較能建立信心，提早開始活動與復健，對整體恢復有明顯幫助。

徐永吉指出，他於2022年至2023年間赴美進修後，將相關技術與觀念帶回台灣，並建立專責團隊推動臨床應用。目前三總已累積超過100例連續性周邊神經阻斷案例，希望透過高品質疼痛照護，讓病人不再因害怕術後疼痛而抗拒接受必要治療。

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