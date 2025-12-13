手術要麻醉很緊張？麻醫暖心用「1句話」讓病人放鬆：睡一覺就好

不少人聽到手術要麻醉就很緊張，其實麻醉沒有想像中的可怕。曾在林口長庚醫院擔任手術室護理師7年、臉書「手術室小綠人」粉專版主Apple於《手術室裡的小綠人》一書中，揭開手術房迷思以及護理師的日常點滴，包括手術房為什麼這麼冷？病房和刀房哪個比較好？帶領讀者走進鮮少被提及的手術室世界。以下為原書摘文：











在病人被麻醉之前，麻醉科醫師會用淺顯易懂的說法，向病人解釋麻醉的過程，像是：「我們先從打點滴的地方注射麻醉藥物讓你睡著，麻醉藥會讓全身肌肉放鬆、失去知覺，原本用來呼吸的肌肉也會放鬆、塌陷下來。

為了維持呼吸，會在嘴巴放一根呼吸管連接氧氣，等手術結束，麻醉藥效退之後，可以自己呼吸時就會移除了。」也會隨時叮囑，醒來時要配合指示大口呼吸。很多病人雖然了解，但對他們來說，麻醉仍然是陌生又無法掌控的狀態，不確定自己在麻醉之後會發生什麼事？害怕會不會在手術過程中突然醒來，或是就這樣一睡不醒？

所以在準備麻醉之前，我都習慣對病人說：「讓你睡覺囉。」我覺得相較於「讓你麻醉了」，這樣聽起來輕鬆許多，我希望讓病人覺得麻醉和平常睡覺一樣，只要放鬆就好了。





麻醉分成3種類型



麻醉是一種使用藥物讓身體暫時失去痛覺與知覺的醫療技術，大致上可以分為局部麻醉、全身麻醉和區域麻醉。

局部麻醉： 無須另外請麻醉科醫師來施打藥物，像是在診所拔智齒、在急診室縫幾針跌倒受傷的額頭，醫師都可以自行在傷口局部打麻藥，讓病人拔牙和縫傷口時不會感到疼痛。

全身麻醉： 手術室裡最常見的麻醉方式，還可以再細分為有插管及沒有插管。有些牙醫或是大腸鏡檢查的廣告文宣會提及，如果害怕檢查過程會痛或不舒服，可以自費使用「舒眠麻醉」，在睡著、放鬆、沒有任何感覺的狀態下做檢查，這就是沒有插管的全身麻醉，稱為「靜脈全身麻醉」，是從點滴給予麻醉藥物，適合小型、短時間的手術或檢查。當手術時間預估會超過三十分鐘、呼吸道有阻塞或是重大的手術，則會選擇插管的全身麻醉，也是大部分手術採取的麻醉方式。

區域麻醉：則是在特定部位的神經周圍注射麻醉藥，達到下半身或是侷限於手臂、腳部的麻醉，目前也只有這幾個部位可以區域麻醉，無法做上半身或是頭頸部麻醉。區域麻醉的病人無須插管，手術全程都是清醒的，所以半身麻醉剖腹產的媽媽，才能立刻抱著剛出生的小孩和先生一起拍照打卡。

我自己也有被全身麻醉的經驗，從面罩吸入的氣體沒有特別的味道，當麻醉藥物從點滴管緩緩推入體內時，還沒來得及適應藥物在血管裡的脹痛感，我就睡著了，完全沒有漸進入睡的感覺。下一秒醒來時手術已經完成，過程中沒有任何不舒服，也沒有被拔除呼吸管的印象和疼痛感，真的就像舒服的睡了一覺，而且比平常的睡眠更深沉，有了這次經驗我才知道，原來麻醉真的沒有想像中可怕。





一句話撫平緊張情緒



外科醫師有刷手和流動護理師協助進行手術，麻醉科醫師也有自己專屬的麻醉科護理師，協助麻醉和插管。在手術室裡面，我們都叫麻醉科護理師為「麻姐」，無論是資深或菜鳥都一樣，不知道這是不是「麻醉科學姐」的簡稱，不過近年來有許多男性麻醉科護理師，所以也開始有「麻哥」的稱呼了。

麻姐是麻醉科醫師在每一間刀房的分身，手術進行時，病人如果有任何緊急狀況，麻姐除了立刻打電話向麻醉科醫師反應，也要先做出初步的醫療處置，維護病人在手術中的安全，是需要獨立決策且非常具醫療專業性的角色，所以我非常佩服每一位麻姐。

雖然每天都在麻醉病人，麻醉和手術對麻姐來說好像稀鬆平常，但他們仍然會對每一位甦醒的病人說：「你辛苦了，手術做好了，一切都很順利喔。」

剛開始，我對這個舉動不以為然，因為剛甦醒的病人都是迷迷糊糊的，可能對這些安慰完全沒有印象，直到我自己和家人成為被麻醉的對象時，才感受到這些話語的影響遠比我想像的更多，能夠觸及病人當下需要被安撫的心緒，像被承接住一樣安心。原來，越是容易忽略的事越是重要，不管在臨床上或生活中，都是一樣的道理。

（本文摘自／手術室裡的小綠人： 麻醉後、恢復前，我們在忙什麼？這裡需要讀心與高速換檯，一個只有自己人的工作日常。／大是文化）

