手術醒來狂飆西班牙語！33歲男只學過一點點 神奇經歷竟是罕病

美國男子蔡斯因患有罕見的外語綜合症，每次麻醉手術後醒來，都會短暫說得一口流利的西班牙語。手術示意照。Pexels



美國猶他州一名33歲男子蔡斯（Stephen Chase）在接受麻醉手術後，每次醒來都會轉換語言模式，說出一口流利的西班牙語，但實際他僅具備基礎的西語能力。這種情況約20分鐘到1小時消失，經醫師診斷後，確認為極罕見的「外語綜合症（Foreign Language Syndrome）」。

據外媒《ODDITY CENTRAL》報導，住在鹽湖城一帶的蔡斯，19歲時因踢足球受傷，接受膝蓋手術後醒來，竟然能說一口流利的西班牙語。

蔡斯回憶，當時護理人員問他「感覺怎麼樣？」、「痛嗎？」，他不加思索回答後，卻被要求「請說英語」，讓他一頭霧水，後來才知道自己說的全是西班牙語，這種狀態持續了約20分鐘，又自動切換回他的母語--英語。

蔡斯說，雖然高中曾上過西班牙語課，但程度非常基礎，「只會數1到10」，即使後來住過智利兩年，西語也不怎麼流利，不知道為什麼術後變成有如母語般的「西語模式」。

更特別的是，10多年來，蔡斯每次接受手術後都會有同樣的情況，包括近期進行的鼻中隔成形術，也是麻醉醒來後，就說得一口流利西班牙語。

經過檢查，蔡斯被診斷出患有罕見的「外語綜合症（FLS），引發此疾病的因素眾多，如腦部損傷、腫瘤或是心理壓力、全身麻醉。1970年發現該症狀至今，全球只有約100例。

為什麼說的是西班牙語，而非其他語言？蔡斯認為，可能與他在西班牙裔人群中長大，不斷聽到這種語言有關，雖然自己從沒有認真理解過它。

如今，蔡斯每次進行手術前，都會主動向醫師與護理師說明，「我麻醉醒來後，可能暫時只會說西班牙語」，讓醫護有所準備，避免造成溝通誤解。

