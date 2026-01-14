手術8小時後再趕下一台刀 家屬驚嘆醫師體力 醫護現身揭真相

近日一名網友分享，女兒剛完成長達8小時的手術，主刀醫師卻立刻趕去下一台手術，引發網友好奇，主刀醫師連續長時間動手術，難道都不用休息或吃飯？對此，有醫護人員回應，醫師和護理人員當然會累也會餓，但手術過程中腎上腺素會讓人暫時壓抑疲累感，手術結束後，通常會整個人當機，但也會很有成就感。

一名網友在社群平台Threads分享，女兒剛動完長達8小時的手術，主刀醫師在向家屬解釋完手術結果後，就匆忙趕開下一台刀，讓原PO驚訝不已，也好奇醫護人員和執刀醫師是否真的不用休息或用餐，體力實在驚人，同時也感謝醫護人員努力創造奇蹟。

貼文吸引百萬人瀏覽，許多網友留言分享類似經驗，「我也很好奇，我爸之前做主動脈剝離手術，13小時後醫生臉色蒼白、手指顫抖，但仍耐心說明手術過程」、「學弟視網膜剝離手術從晚上7點開到隔天凌晨3點，一群20歲年輕人累到昏睡，60多歲的老醫生出來，仍仔細解釋開刀情況」。

不少醫護人員回應，「手術時會進入超然狀態，像是精神時光屋，結束後才發現時間已經過很久，通常一下刀就覺得膀胱要爆炸、肚子餓得受不了」、「會累啊，只是腎上腺素逼出來的，餓到受不了，還是會下來吃點東西」、「這是外科醫生必經的訓練，開到早上見日出，會有一種變態般的成就感」、「我是刷手護理師，目前最高記錄是10小時，上長刀前要先吃很飽，不過我的記錄是小case而已」。

