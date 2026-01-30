手語列本土語言第4年 教師分享教學心得

《台灣手語教學理論與應用研討會》24到25日在台灣文學館舉行。從111學年度開始，台灣手語列為本土語言課程至今已邁入第4年，如何求新、求變成了台灣手語教師們新的難題。

「慢慢慢慢地教起來之後呢，女學生很愛我，不是因為我很帥，是我在上課的時候肢體動作就讓學生覺得，哇好有趣、好好玩！」研討會發表者陳志和分享。

活潑的表情和靈活的肢體語言，善用視覺語言的優勢，加上多元的教材與良好的教學策略，無論聾人或聽人都能與學生建立關係、成功引起學生對手語的興趣。

「讓我開闊眼界，剛好我最近教手語遇到一些瓶頸，不知道缺了什麼，來參與研討可以幫助我調整自己未來的教學。」與會聾人廖哲凰也表示研討會的腦力激盪讓自己獲益良多。

想持續提升自己的教學策略與教材需要台灣手語教師們不斷嘗試、累積經驗、實務交流。

「那如何把文學融入台灣手語教材，主要是透過故事跟情境。學習者可以在學習語言的同時，能夠理解聾人生活經驗跟文化視角、培養溝通能力跟同理心。」中正大學語言所教授張榮興發表。

為熟悉的角色賦予新的靈魂，《小紅帽》成為會使用通訊、醫療、交通、運動、旅遊的現代孩子；聽不見的《小王子》將文學視角、手語溝通、聾人處境自然連結在一起。除了故事情境模擬，結合桌遊、小組任務與日常生活實踐，更能讓學生從做中學，自然而然在玩樂中學會手語。

「你要跟他講說我們的桌遊目的是什麼，你要先想出目的，你要把這些目的寫出來，我讓學生做了這樣的作業。」研討會發表者鄭欣宜說明「然後甚至這個學生自己設計的遊戲，他們還拿回教室跟沒有學手語的人玩，然後還教那個沒有學手語的人。」

從被動輸入到主動創造，進一步擴大自己的手語同伴，引發學生的內在動機，成為主動的手語學習者。

讓手語學習不只是課堂要求，而是生活中的美好樂趣。