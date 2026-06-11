手足之情觸發音樂路 高雄前金國中洪楚釉獲2026總統教育獎
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市前金國中音樂班學生洪楚釉，因為重度自閉症的姊姊接受音樂治療而開始接觸樂器，她愛上琵琶的悠揚樂聲，用琴藝彈出生命光芒，更用琴聲與姊姊手足交流，在逆境中展現堅毅精神，榮獲「2026總統教育獎」殊榮。
國三畢業生洪楚釉家住屏東潮州，過去從未接觸過樂器，卻對姊姊接受音樂治療時的愉悅心情感興趣，小學三年級時她加入屏東縣光春國小的藝才班，在琵琶演奏家莊雪曼老師的啟蒙與指導下，逐漸展現優異的音樂天賦，並在老師的鼓勵與推薦下，跨縣市就讀以國樂教育聞名的前金國中藝才班，接受更專業的培訓。
由於學校離家遠，洪楚釉與弟弟每天6點起床，搭乘約1小時的火車往返通學，回到家已近晚上7點，但她在復習課業之餘，仍花1、2小時練習琵琶，最讓她感動的是，無法口語表達的姊姊，只要聽到她的琴聲就會露出笑容、手舞足蹈，看到姊姊對音樂的情緒反應，也讓她彈奏得更開心、更起勁，未來甚至想朝音樂治療方向學習。
洪楚釉曾獲111學年度全國學生音樂比賽國小A組琵琶獨奏特優第1名、113學年度全國學生音樂比賽國中A組琵琶獨奏特優第3名，114學年度擔任前金國中國樂團學生團長，協助國樂團與絲竹樂團勇奪全國學生音樂比賽國樂合奏與絲竹樂合奏雙料特優佳績。不僅術科表現亮眼，學科成績同樣名列前茅，憑藉在琵琶演奏領域的傑出表現，以及面對人生挑戰仍堅持不懈的精神，獲得總統教育獎殊榮，她說，「獲知得獎的那一刻很興奮，因為努力有被肯定。」
教務主任游惠雯亦肯定洪楚釉的優秀表現，她說，洪楚釉的音樂感應力、專注力各方面都非常好，而且國中生涯每天通勤，卻能在學科、術科與品德教育皆有良好表現，獲獎是實至名歸。
前金國中校長黃微雅表示，洪楚釉是前金國中創校近80年來，第2位獲得總統教育獎的學生，小小年紀想用琴聲轉動生命、用音樂幫助他人，她在逆境中努力、追求卓越的故事，正是當代青少年最值得學習的典範，也是前金之光！
更多自由時報報導
梅雨中場休息！降雨空檔期來了 颱風論壇：比預期早
梅雨快結束了！ 氣象粉專曝「放晴時間」：颱風季即將登場
雨彈恐再炸7天！鋒面+西南風接力 今起全台慎防雷雨
免驚了！德基水庫蓄水率飆到93％ 週末有望創「今年最高紀錄」
其他人也在看
SpaceX掛牌倒數，35檔概念股誰是實單、誰只是題材？台廠供應鏈分類一次看
SpaceX概念股有哪些？路透點名敬鵬、啟碁、昇達科，華通也供貨逾十年；同欣電、金寶屬代理標的，一文看懂台灣低軌衛星供應鏈。
台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊、書審膨風 全判0分
台灣大學今年查獲三起重大違規，一件是考生在二階筆試時，維持低頭姿勢很久、且換了黑框大眼鏡，監試人員檢查後發現眼鏡很燙，確認是使用AI眼鏡，該科0分；另有兩名考生的書審資料，與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。
把球迷當韭菜？世界盃18萬張門票滯銷、決賽一張天價27萬！連地主美國都賣不動，砸重金拚足球的沙國竟淪剩票王
2026年美加墨世界盃將於台灣時間6月12日凌晨點燃戰火。國際足總（FIFA）原本指望靠著北美市場刷新票房紀錄，不料開踢前夕卻踢到鐵板。根據英國《金融時報》最新分析，目前官方轉售平台上仍有高達18萬張小組賽門票滯銷，近一個月的轉售價格中位數更暴跌20%。這波銷售危機主因在於FIFA將票價推向歷史新高，試圖狂捲超過30億美元收益，不僅引發球迷強烈反彈，更導致各......
美伊衝突再升級！川普威脅「用炸彈談判」 荷姆茲海峽局勢緊繃
美國與伊朗的軍事衝突連續兩天升級，雙方週四再度爆發空襲交火。美國總統川普（Donald Trump）發出嚴厲警告，若德黑蘭當局不立即簽署和平協議，美軍將恢復大規模轟炸，甚至直言「若有必要，我們就用炸彈來談判」。
台積電捲美國專利侵權風波 經濟部力挺：依法合規
全球半導體龍頭台積電（TSMC）近日捲入美國專利侵權訴訟風波。該案正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，若最終認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，導致相關晶片產品被禁止進口美國。經濟部今日對此回應力挺，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。
陳其邁諷「做不好輔選會被笑死」 蔣萬安這樣回
即時中心／陳奕劭、許雯絜報導年底九合一大選開打，即將卸任的高雄市長陳其邁昨（10）日出席智慧城市論壇，被問台北市長蔣萬安被視為母雞，會不會幫忙輔選時強調，「政績才是硬道理」，更補充「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」，對此蔣萬安今（11）日回應了。
川普喊「喜歡通膨」挨轟！CNN盤點失言榜可排第二 最爭議第一名是這句
美國通膨壓力升溫，對此，川普（Donald Trump）的回應竟是「我愛通膨」，一語引發爭議，連福斯新聞主持人都看不下去，直言「民主黨人剛剛已經贏得了期中選舉」。《CNN》認為「我愛通膨」，可排在川普近日失言排行榜的第二名，因為其反映了川普對普羅大眾處境日益麻木不仁的態度，同時《CNN》也選出他們認為的失言第一名。
NBA總冠軍賽》OG Anunoby致勝補籃率隊聽牌 總教練Mike Brown盛讚：「不知道歷史上有沒有比這球更關鍵的」
2026年NBA總冠軍賽G4，紐約尼克在主場Madison Square Garden上演冠軍賽史上最大分差（29分）的逆轉勝，終場以107比106擊敗聖安東尼奧馬刺，系列賽取得3比1聽牌。全場攻下33分的致勝功臣OG Anunoby賽後相當謙虛地說，「我們很開心，很享受這個當下，但還是專注於下一場比賽。」
救生員不足! 台南善化游泳池被迫"只開一半"
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南善化區公立游泳池，這個月初啟動營運，不過卻因為救生員不足，竟然被迫開放一半，泳池上用繩索和浮球劃分，讓泳客只能游到一半要調頭，還有紅布條提醒，畫面雖然突兀，卻也凸顯人力不足的窘境。
柯文哲條款？民眾黨版《刑訴法》擬刪「勾串羈押要件」 藍白回應了
即時中心／陳奕劭報導立法院民眾黨團提案修正刑事訴訟法，今（11）日將於司法及法制委員會排案審查，其中刪除勾串的羈押要件，被外界戲稱為「柯文哲條款」。對此，民眾黨立委陳昭姿認為，羈押不是辦案工具，提出修法是為了守住司法人權。國民黨立委吳宗憲回應，待會聽取提案者想法，他會詳細審查，希望溝通清楚。
學貸利息降至0.775% 展延寬限期至兩年 卓榮泰：下半年上路
總統府公布的台灣人口對策新戰略共18項措施，其中涉及教育部的分，已經加速法規調整，今年下半年新的學年度起學貸利息將減1%，從原本的1.775%降至0.775%，展延寬限期則從一年變成兩年。
凍齡女神1／台大五姬「戲劇依」近況曝光 粉絲追上公車求合照
上月31日下午5點半左右，本刊讀者直擊吳依潔從捷運中山站上公車，身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，並將墨鏡放在頭上，雖然是簡單的打扮，但仍能看出她的時尚感。有趣的是，似乎有民眾在她還沒上公車之前就認出她，為了想跟她合照便一起上車，而吳依潔的態度也相當親切，主動拿著...
北市女見「老鷹捕鴿」急喊：放開牠 遭檢舉騷擾野生動物結果曝
台北市一名羅姓女子日前在草地上看見一隻老鷹抓捕鴿子，情急下當場大喊「放開牠」，事後在Threads發文並上傳相關影片，遭民眾報案檢舉騷擾野生動物。台北地檢署偵查後，認為羅女不知道鳳頭蒼鷹屬於保育類野生動物，也難認有騷擾的犯意，將她不起訴處分。
大學申請「醫學系」崩盤?缺額創5年新高、中山醫北醫慘空 甄選會曝2主因
115學年度大學申請入學統一分發結果今（11）日公告，全台11校醫學系共有4,918人報名、爭取597個招生名額，平均約8人搶1個名額，但最終僅460人獲分發，留下137個缺額，創近5年新高。大學甄選入學委員會表示，其實醫學系報名人數較去年增加，推估缺額原因應與往年雷同，但也不排除受資通訊產業蓬勃發展影響。
心臟科醫師早晨5大禁忌 含糖、咖啡、能量飲都不碰
（記者周德瑄／台北報導）美國心臟專科醫師布霍瑞吉（Sanjay Bhojraj）擁有超過20年臨床經驗，他指出 […]
MLB／這球有裝導航？ 奇里歐全壘打球直擊中外野攝影機！攝影機嚇一跳
運動家目前和3A球隊共用在拉斯維加斯的主場，幾場比賽下來壘打滿天飛，11日釀酒人外野手奇里歐（Jackson Chourio）炸裂本季第6轟，這發中外野的陽春砲直接打到轉播單位的攝影機，好險沒有影響後續的轉播。
不是散步！餐後坐著「1動作」 專家：血糖最多降52%
現代人工作忙碌，常常處理事情一坐就是好幾個小時，但小心餐後害血糖失控。對此，營養師Angela就分享，若是沒時間運動或飯後懶得走路，有一招可以讓血糖下降52%的方法，就是「踮腳尖」，有助於控制餐後血糖及胰島素分泌。
傅子純生前暴瘦遭疑警訊！同劇女星急關心 他「笑回10字」惹心疼
46歲傅子純7日驟逝，由於生前形象陽光、健康，噩耗曝光後不僅震驚演藝圈，就連遺孀也坦言事前完全不知道他的身體已出現異狀。事發第一時間，一度傳出他因罹患急性血癌倒下；2023年曾與他合作戲劇《愛的榮耀》的吳欣樺，日前發文回憶拍戲點滴，透露當時就注意到傅子純身形明顯消瘦，還特地上前關心，如今回想兩人的對話更心疼。
水利署：全台供水穩定至9月底 保有1個月安全蓄水量
行政院長卓榮泰今天表示，透過珍珠串調度及節水措施，已達成約11億噸水量效益；水利署指出，公共用水可穩定供應至9月底並保有1個月安全蓄水量；特別是這波梅雨帶來連日大雨，烏山頭水庫、曾文水庫等水位持續上升，約以每小時2公分的速度上升，而南化水庫蓄水量也在上升中，有助於穩定台南、高雄的水情。
陳永興獲提名監察院長！昔決裂黃國昌內幕曝
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日公布第7屆監察院正、副院長及監察委員被提名人名單，其中監察院長為資深醫師、《民報》創辦人陳永興，引發政壇關注。由於陳永興過去與民眾黨主席黃國昌交情深厚，曾力...