手足之情觸發音樂路 高雄前金國中洪楚釉獲2026總統教育獎

前金國中洪楚釉用琴聲奏出生命光芒，榮獲2026總統教育獎。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市前金國中音樂班學生洪楚釉，因為重度自閉症的姊姊接受音樂治療而開始接觸樂器，她愛上琵琶的悠揚樂聲，用琴藝彈出生命光芒，更用琴聲與姊姊手足交流，在逆境中展現堅毅精神，榮獲「2026總統教育獎」殊榮。

國三畢業生洪楚釉家住屏東潮州，過去從未接觸過樂器，卻對姊姊接受音樂治療時的愉悅心情感興趣，小學三年級時她加入屏東縣光春國小的藝才班，在琵琶演奏家莊雪曼老師的啟蒙與指導下，逐漸展現優異的音樂天賦，並在老師的鼓勵與推薦下，跨縣市就讀以國樂教育聞名的前金國中藝才班，接受更專業的培訓。

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由於學校離家遠，洪楚釉與弟弟每天6點起床，搭乘約1小時的火車往返通學，回到家已近晚上7點，但她在復習課業之餘，仍花1、2小時練習琵琶，最讓她感動的是，無法口語表達的姊姊，只要聽到她的琴聲就會露出笑容、手舞足蹈，看到姊姊對音樂的情緒反應，也讓她彈奏得更開心、更起勁，未來甚至想朝音樂治療方向學習。

洪楚釉曾獲111學年度全國學生音樂比賽國小A組琵琶獨奏特優第1名、113學年度全國學生音樂比賽國中A組琵琶獨奏特優第3名，114學年度擔任前金國中國樂團學生團長，協助國樂團與絲竹樂團勇奪全國學生音樂比賽國樂合奏與絲竹樂合奏雙料特優佳績。不僅術科表現亮眼，學科成績同樣名列前茅，憑藉在琵琶演奏領域的傑出表現，以及面對人生挑戰仍堅持不懈的精神，獲得總統教育獎殊榮，她說，「獲知得獎的那一刻很興奮，因為努力有被肯定。」

教務主任游惠雯亦肯定洪楚釉的優秀表現，她說，洪楚釉的音樂感應力、專注力各方面都非常好，而且國中生涯每天通勤，卻能在學科、術科與品德教育皆有良好表現，獲獎是實至名歸。

前金國中校長黃微雅表示，洪楚釉是前金國中創校近80年來，第2位獲得總統教育獎的學生，小小年紀想用琴聲轉動生命、用音樂幫助他人，她在逆境中努力、追求卓越的故事，正是當代青少年最值得學習的典範，也是前金之光！

前金國中校長黃微雅(左)、教務主任游惠雯(右)為洪楚釉同學(中)獲得總統教育獎殊榮感到開心。(記者許麗娟攝)

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