手足內戰！控么妹獨佔遺產「蓋5樓房」住27年…姊討租金輸了 原因曝光

記者羅欣怡／新竹報導

新竹曾姓姐妹因媽媽的遺產對簿公堂。 （示意圖／翻攝自pixabay）

新竹曾姓4姊弟妹獲得媽媽留下的遺產，但大姊、二姊不滿小妹約85平方公尺的土地作為自家5層樓建物基地，於是提告要求小妹支付土地使用租金，不過新竹地院審理，認為母親生前已明確允許小女兒無償使用該土地建屋，雙方之間成立「使用借貸契約」，姊妹繼承後也須受此契約拘束，因此判大姊、二姊敗訴。

判決書指出，兩位姊姊主張，母親於去年9月過世後，四名子女各以四分之一繼承土地持分，但土地全被作為么妹名下5樓建物的基地。他們認為，妹妹占用範圍遠超過其應繼份額，加上母親當年簽署的土地使用同意書，僅供建築管理程序使用，不能作為民事權利依據；更指控妹妹也未依承諾照顧母親至終老，因此要求返還2024年9月至今年5月底的租金利益，兩個姊姊各約4萬800元，並自今年6月起每月再支付4533元。

廣告 廣告

小妹則表示，房屋於1987年間興建時，母親即親自於土地使用同意書上蓋章，同意她使用整塊土地作為建築基地；完工後母女同住逾27年，期間母親從未要求支付租金，足見雙方已形成不定期、無償的使用借貸關係。

法院調查，曾母確實同意提供土地給小女兒建屋，完工後更與女兒共同居住多年且未收租金，符合一般社會認知中的「長期無償使用同意」。因此該使用借貸契約有效且未被終止，繼承人亦必須繼受其效力。法官最終認為，小妹占用土地具有合法權源，不構成不當得利，兩位姊姊的請求缺乏法律依據，駁回告訴。

更多三立新聞網報導

史上頭一遭！竹市民進黨團「霸佔主席台」藍綠上下吵成一團 畫面曝光

擁4妻！吊車大王「平均半年納1個」曝「合法化」秘辛 讚大老婆：很明理

違停還比兇！竹東男不爽被叭拿槍恐嚇…新聞都他畫面 嚇到「帶槍投案」

一塊土地變大家分！運將「燒親姊家、撞斷姐夫腿」法官怒：無人亡屬僥倖

