手足同心無償供地 助緣護持環保志業

台中市太平區、79歲的慈濟志工「施祇華」，長期在住家附近的長安環保站付出，並且把廢棄物，製作成藝術品、環保肥皂、堆肥和酵素，也開班授課，接引更多人加入環保行列。除此之外，她和兄弟姊妹在台中市健行路的商業區，共同持有一塊300多坪的土地，他們在10年前，無償提供土地至今，讓「健行環保站」因此接引很多環保志工一塊愛護大地。

慈濟志工施祇華：「 我們的塑膠袋 這樣剪起來。」

幾分鐘功夫，廢棄塑膠袋、變成玫瑰花。 慈濟志工施祇華：「 這像一朵花。」

環保站的廚餘，化廢為寶，製作成堆肥和酵素。慈濟志工施祇華：「 (水管)洗久了 都會堵塞，你要是時常給它倒(酵素)，倒在我們這裡面，水管就不會阻塞。」

另外、廢油還能變肥皂。 慈濟志工施祇華：「 我們回收的油有很多，放著不用很可惜，我們就拿來做肥皂。」

79歲的施祇華，做了30年的環保，如今日常生活，都離不開環保。 慈濟志工高麗華：「 需要(環保)教學，都是由(施)祇華師姊來教學的，這個(長安)環保站，起先是她們做起來的 她們是前輩。」

慈濟志工施祇華：「 家裡的事情做好，我就來這裡(做環保)，等於是我第二個家一樣。」

長安環保站、是她第二個家，而相隔近10公里的健行環保站，則是她無償提供的土地。「大家好 (這是我們的地主)，感恩 感恩。」

慈濟志工陳雅珍：「 感恩有這個場地(健行環保站)，讓大家這些師兄師姊，有(環保)工作可以做，這樣比較不會老。」

施祇華的先生李嘉斌：「 健行環保站(土地)要感謝我太太娘家，她有7個兄弟(姊妹)，那時候(10年前)我太太跟他們說，我們(土地)放在那裡，雖然可以租 但是應該來做，更有意義的事情。」

慈濟志工施祇華：「 能夠做環保 真的是很有福報。」

「 (感恩祇華師姊)我也很感恩你 。」

環保道場的幸福滋味，不言而喻。

