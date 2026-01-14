手足多年不往來也要養？ 台灣遺囑協會民調「92％贊成廢除」

法務部已請專家研究報告指出「兄弟姊妹特留分」的修法需求之外，社會大眾也開始討論是否廢除兄弟姊妹之間的扶養義務。（示意圖／翻攝Pexels）

台灣遺囑協會近日公布一份針對「是否應廢除兄弟姊妹間扶養義務」的網路民意調查，在1,083份回覆中，呈現出高度一致的態度；理事長劉韋德律師指出，大多數受訪者均支持廢除兄弟姊妹間扶養義務，並否定「扶養義務」與「兄弟姊妹特留分」之間存在所謂的對等交換。

調查同時揭露，回覆者中有相當比例屬於單身或頂客族，顯示家庭型態快速變遷之下，傳統以「手足互助」為前提設計的法律制度，正面臨與社會現實脫節的壓力。

九成以上支持廢除：手足扶養義務的正當性正被重新檢驗

廣告 廣告

在第一題「是否贊同廢除兄弟姊妹之間的扶養義務」中，贊成者達 1,001 人，占 92.4%；反對 54 人（5%）；沒意見 28 人（2.6%）。如此懸殊的差距，顯示受訪者對現行制度的不滿，不再是零星抱怨，而是具有明確方向的集體觀感。

長期以來，「扶養義務」在法律設計上帶有倫理色彩，假設家族成員之間具備穩定的情感連結、互信與互助能力。

然而在高流動、高壓力、低生育的社會結構中，兄弟姊妹彼此分居異地、互動稀少甚至關係緊張已不罕見；當法律仍要求在特定條件下負擔扶養責任，容易讓制度從「互助安全網」變成「道德綁架」或「財務風險」。

更現實的問題在於，扶養義務一旦啟動，往往牽涉金錢給付、生活照顧、醫療與長照安排，對扶養人而言是長期且高度不確定的承擔；當彼此關係並不親密，社會自然會追問：這樣的義務是否仍合理、是否仍符合比例原則與當代家庭價值？

多數受訪者否定「對等關係」：特留分不是扶養義務的「交換條件」

第二題「是否認為兄弟姊妹特留分制度和扶養義務有對等關係」的結果同樣清楚：認為「沒有」者 703 人（64.9%），認為「有」者 304 人（28.1%），「不知道」者 76 人（7%）。

傳統論述中，常有人主張兄弟姊妹之所以可以在繼承上享有一定保障（例如在某些情境下涉及特留分或繼承權利的討論），是因為法律同時要求手足在必要時負擔扶養責任，兩者形成一種「權利—義務」的平衡。

然而，多數受訪者並不接受這樣的連結，而是認為繼承保障應回到被繼承人意思自主、實際照顧與家庭關係的真實樣貌；而扶養責任則應回到最貼近照顧關係、最可能形成共同生活與互助的核心家庭或直接扶養鏈條，而非將「血緣」視為當然的承擔依據。

換言之，民眾認為即便存在某種繼承保障，也不代表可以用此作為要求扶養義務的理由；反過來，即便法律要求扶養，也不應被視為手足必然享有繼承利益的正當化基礎。

回覆者近七成為單身或頂客：家庭結構變遷成為改革推力

第三題詢問「是否屬於頂客族或單身」，結果顯示「是」者 738 人（68.1%），「不是」者 345 人（31.9%）。此數據雖不能直接推論整體人口結構，但它清楚呈現在願意參與此議題討論的群體中，非傳統核心家庭的比例相當高。

對單身或頂客族而言，生活的風險管理往往更依賴個人資源配置、社會保險與公共照顧體系，而非「家族互助」。

當人生後段可能面臨長照、失能、重大疾病等情境，若制度仍期待以兄弟姊妹作為後備扶養人，實務上常會發生兩種落差：一是手足之間並無共同生活基礎，難以有效提供照顧；二是扶養責任落在少數經濟條件較佳者身上，形成高度不均的壓力分配。

從「道德期待」走向「制度治理」：社會希望公共體系接手風險

台灣遺囑協會指出，這份調查反映人民對「手足扶養義務」的高度疑慮。協會呼籲，相關法制應正視家庭結構變遷與照顧型態多元化的現實，避免讓法律成為家庭衝突的放大器；同時也應透過更完善的社會支持系統，承接高齡化社會下必然增加的照顧需求。

在高齡化、少子化與單身化同步加速的此刻，這份1,083份回覆的調查數據，或許正是一個明確訊號：當社會不再把「兄弟姊妹必然互相扶養」視為理所當然，法律制度也就不能再停留在舊時代的家庭想像。改革的問題，已不是「要不要」，而是「如何改得更精準、更公平，也更能降低衝突成本」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

走到懷疑人生！他怒點名「北捷這兩站」誰建的 通勤族共鳴：環狀線更爛

熱戀種草莓2／竟是陳立農前女友！郭方儒新歡緋聞史吸睛

熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌